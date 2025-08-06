Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika srpska (RS) iz bošnjačkog naroda Ćamil Duraković obratio se javnosti iz Banjaluke tvrdeći da je izložen represivnim mjerama nakon odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) o oduzimanju mandata predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku.

Duraković u objavi na platformi X tvrdi da mu se uskraćuju prava koja mu po zakonu pripadaju kao legitimno izabranom predstavniku konstitutivnog naroda i direktno proziva Dodika za "političku odmazdu", kao i za "ugroženu sigurnost".

"Milorad Dodik, očajan i bez mandata, nastavlja s nepredvidivim potezima", rekao je Duraković, navodeći da je u srijedu u kabinet, bez ikakvog objašnjenja, stigla odluka o razrješenju njegovog savjetnika.

"Istovremeno, zatraženo je da vratim službeni automobil u Palatu, nakon čega mi je dodijeljeno tehnički neispravno vozilo. Nekoliko sati kasnije, vlasnik zgrade me obavijestio da je Kabinet predsjednika raskinuo ugovor o zakupnini stana koji mi po zakonu pripada, uz zahtjev za iseljenje", naglasio je Duraković.

Smatra da "ovi potezi nisu samo flagrantno nepoštivanje odluke CIK-a i pravosnažne presude, već i ciljani napad na moj legitimitet kao izabranog potpredsjednika entiteta Republika srpska iz reda bošnjačkog naroda".

"Dodik ovim očajničkim koracima pokušava oslabiti moj rad, zaboravljajući da više nije predsjednik. Njegovi postupci otkrivaju nemoć kao i politički krah, a vrijeme će pokazati dokle je Milorad spreman da ide", dodao je.

Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.