REGIJA
1 minuta čitanja
Plenković i Spajić na Bledu naglasili važnost dobrosusjedskih odnosa
Hrvatski premijer izjavio je, nakon sastanka s crnogorskim premijerom, da pozdravlja rješavanje statusa Doma kulture u Donjoj Lastvi te je naglasio važnost nastavka dijaloga o svim otvorenim pitanjima u duhu dobrosusjedskih odnosa.
Plenković i Spajić na Bledu naglasili važnost dobrosusjedskih odnosa
Plenković i Spajić bilateralno su se sastali uoči sudjelovanja na Bledskom strateškom forumu, / FENA
1 Septembar 2025

Plenković i Spajić bilateralno su se sastali uoči sudjelovanja na Bledskom strateškom forumu, a na susretu su „raspravili sva otvorena pitanja”, rekao je hrvatski premijer. 

Plenković je na platformi X napisao da mu je drago "da je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, što je važno za hrvatsku manjinu u Crnoj Gori". Inače, spomenutom Domu je prijetilo iseljenje.

Premijer Crne Gore zahvalio je Hrvatskoj na pomoći tokom ljeta, posebno na upućivanju kanadera koji su bili angažirani u gašenju požara u toj zemlji.

Preporučeno

Plenković je naglasio kako očekuje daljnje iskorake po pitanju nestalih, obeštećenja hrvatskih logoraša, graničnih pitanja, broda Jadran i drugih otvorenih bilateralnih tema.

Plenković je u izjavi novinarima rekao da Podgorica i Zagreb rade na rješavanju niza pitanja te da je u tu svrhu “oformljen velik broj bilateralnih povjerenstava”.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us