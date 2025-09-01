Plenković i Spajić bilateralno su se sastali uoči sudjelovanja na Bledskom strateškom forumu, a na susretu su „raspravili sva otvorena pitanja”, rekao je hrvatski premijer.

Plenković je na platformi X napisao da mu je drago "da je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, što je važno za hrvatsku manjinu u Crnoj Gori". Inače, spomenutom Domu je prijetilo iseljenje.

Premijer Crne Gore zahvalio je Hrvatskoj na pomoći tokom ljeta, posebno na upućivanju kanadera koji su bili angažirani u gašenju požara u toj zemlji.