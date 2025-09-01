Plenković i Spajić bilateralno su se sastali uoči sudjelovanja na Bledskom strateškom forumu, a na susretu su „raspravili sva otvorena pitanja”, rekao je hrvatski premijer.
Plenković je na platformi X napisao da mu je drago "da je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, što je važno za hrvatsku manjinu u Crnoj Gori". Inače, spomenutom Domu je prijetilo iseljenje.
Premijer Crne Gore zahvalio je Hrvatskoj na pomoći tokom ljeta, posebno na upućivanju kanadera koji su bili angažirani u gašenju požara u toj zemlji.
Plenković je naglasio kako očekuje daljnje iskorake po pitanju nestalih, obeštećenja hrvatskih logoraša, graničnih pitanja, broda Jadran i drugih otvorenih bilateralnih tema.
Plenković je u izjavi novinarima rekao da Podgorica i Zagreb rade na rješavanju niza pitanja te da je u tu svrhu “oformljen velik broj bilateralnih povjerenstava”.