REGIJA
2 minuta čitanja
Milatović - Costa: Crna Gora ozbiljnije da shvati evropsku agendu
Predsjednik Crne Gore poručio je da Podgorica dosljedno pokazuje posvećenost evropskim vrijednostima kroz potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na marginama Bledskog strateškog foruma sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Costom. / AA
1 Septembar 2025

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u ponedjeljak na marginama Bledskog strateškog foruma sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Costom, a tokom razgovora je naglašena potreba intenziviranja reformskih procesa.

Razgovor je bio posvećen napretku Crne Gore na evropskom putu i organizaciji samita Evropska unija - Zapadni Balkan, čiji će Podgorica biti domaćin naredne godine, kada zemlja obilježava dvije decenije obnove nezavisnosti.

“Razgovor sa predsjednikom Costom je uvijek jedan prijateljski razgovor sa fokusom na evropsku budućnost Crne Gore. Složili smo se da je Crna Gora najnaprednija od svih zemalja kandidata za članstvo. Međutim, takođe smo se složili i da dodatno u narednom periodu treba intenzivirati reformske procese, reformsku agendu kako bismo dostigli zacrtani cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine“, poručio je Milatović, objavio je njegov kabinet.

On je istakao da je "ovo trenutak kada Vlada Crne Gore mora dosta ozbiljnije da shvati našu evropsku agendu."

„Mislim da više ne smijemo doći u situaciju da upravo zbog nezavršavanja određenih reformi dođemo u situaciju da umjesto 20 miliona eura dobijemo deset miliona iz fondova EU, i zaista neophodna je jedna dodatna ozbiljnost kako bismo obezbijedili ono što su očekivanja naših građana: a to je da Crna Gora uskoro postane punopravna članica EU. Vrata su nam otvorena. Mi sada reformama moramo da prođemo kroz ta vrata“, saopštio je Milatović.

U razgovoru sa predsjednikom Evropskog savjeta Milatović je podsjetio da je u prve dvije godine njegovog mandata Crnu Goru posjetilo 11 lidera EU, više nego u prethodna tri predsjednička mandata zajedno.

„To je konkretna diplomatska kampanja koju vodim za članstvo u EU do 2028. godine. Ne tražim čuda, tražim da radimo, da završimo posao, jer samo tako građani mogu da osjete stvaran napredak u svojim životima“, rekao je Milatović.

Kazao je da Crna Gora dosljedno pokazuje posvećenost evropskim vrijednostima kroz potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU. Posebno je istakao jačanje bilateralnih odnosa sa susjedima i regionalnu saradnju, jer je ona, kako je rekao, „ključna za evropski put država Zapadnog Balkana“.

Sagovornici su ocijenili da primjer Crne Gore pokazuje da je politika proširenja i dalje ključna politika Evropske unije i pokazatelj njene snage.

