Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u ponedjeljak na marginama Bledskog strateškog foruma sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Costom, a tokom razgovora je naglašena potreba intenziviranja reformskih procesa.

Razgovor je bio posvećen napretku Crne Gore na evropskom putu i organizaciji samita Evropska unija - Zapadni Balkan, čiji će Podgorica biti domaćin naredne godine, kada zemlja obilježava dvije decenije obnove nezavisnosti.

“Razgovor sa predsjednikom Costom je uvijek jedan prijateljski razgovor sa fokusom na evropsku budućnost Crne Gore. Složili smo se da je Crna Gora najnaprednija od svih zemalja kandidata za članstvo. Međutim, takođe smo se složili i da dodatno u narednom periodu treba intenzivirati reformske procese, reformsku agendu kako bismo dostigli zacrtani cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine“, poručio je Milatović, objavio je njegov kabinet.

On je istakao da je "ovo trenutak kada Vlada Crne Gore mora dosta ozbiljnije da shvati našu evropsku agendu."

„Mislim da više ne smijemo doći u situaciju da upravo zbog nezavršavanja određenih reformi dođemo u situaciju da umjesto 20 miliona eura dobijemo deset miliona iz fondova EU, i zaista neophodna je jedna dodatna ozbiljnost kako bismo obezbijedili ono što su očekivanja naših građana: a to je da Crna Gora uskoro postane punopravna članica EU. Vrata su nam otvorena. Mi sada reformama moramo da prođemo kroz ta vrata“, saopštio je Milatović.