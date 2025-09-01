REGIJA
2 minuta čitanja
Autoprevoznici u BiH blokirali ceste, carinske i terminale na graničnim prelazima
Iako su organizatori naglasili da protesti neće blokirati putnički saobraćaj, duge kolone kamiona praktično onemogućavaju normalno kretanje vozila.
Autoprevoznici u BiH blokirali ceste, carinske i terminale na graničnim prelazima
Iako su organizatori naglasili da protesti neće blokirati putnički saobraćaj, duge kolone kamiona praktično onemogućavaju normalno kretanje vozila. / AA
1 Septembar 2025

Kako je i najavljeno, danas je počeo protest autoprevoznika širom Bosne i Hercegovine, a zbog blokada kamionima već su zabilježene značajne gužve i saobraćajni zastoji, naročito u glavnom gradu Sarajevu.

Glavni koordinator Konzorcija logistika BiH Velibor Peulić saopćio je da do sada nije bilo incidenata, ali da su "malo povećane gužve" prisutne na prilazima gradovima, gdje je zaustavljen lanac snabdijevanja.

Prema podacima BIHAMK-a, teretni terminali su trenutno blokirani na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, dok se putnički saobraćaj zasad odvija bez većih poteškoća.

U Sarajevu je najkritičnije stanje na Stupskoj petlji, gdje je došlo do potpunog saobraćajnog kolapsa nakon što su prijevoznici blokirali lijevu traku i carinske terminale, uključujući i onaj u Rajlovcu.

Iako su organizatori naglasili da protesti neće blokirati putnički saobraćaj, duge kolone kamiona praktično onemogućavaju normalno kretanje vozila.

Preporučeno

Peulić je izjavio da dnevno gube i do 14,5 sati na graničnim prelazima zbog, kako tvrdi, nerada administracije.

Organizatori protesta ponovili su četiri ključna zahtjeva i to vraćanje povjerenja i zaštita građana BiH koji rade kao vozači u Evropskoj uniji, povrat trošarina, rješavanje statutarnih problema prevoznika kroz izmjene pravilnika i zakona i povećanje efikasnosti rada graničnih službi.

Zbog aktuelnih blokada, vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce gdje je to moguće i prate obavještenja nadležnih institucija.

Vozači su još ranije poručili da će blokade trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us