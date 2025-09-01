Kako je i najavljeno, danas je počeo protest autoprevoznika širom Bosne i Hercegovine, a zbog blokada kamionima već su zabilježene značajne gužve i saobraćajni zastoji, naročito u glavnom gradu Sarajevu.
Glavni koordinator Konzorcija logistika BiH Velibor Peulić saopćio je da do sada nije bilo incidenata, ali da su "malo povećane gužve" prisutne na prilazima gradovima, gdje je zaustavljen lanac snabdijevanja.
Prema podacima BIHAMK-a, teretni terminali su trenutno blokirani na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, dok se putnički saobraćaj zasad odvija bez većih poteškoća.
U Sarajevu je najkritičnije stanje na Stupskoj petlji, gdje je došlo do potpunog saobraćajnog kolapsa nakon što su prijevoznici blokirali lijevu traku i carinske terminale, uključujući i onaj u Rajlovcu.
Iako su organizatori naglasili da protesti neće blokirati putnički saobraćaj, duge kolone kamiona praktično onemogućavaju normalno kretanje vozila.
Peulić je izjavio da dnevno gube i do 14,5 sati na graničnim prelazima zbog, kako tvrdi, nerada administracije.
Organizatori protesta ponovili su četiri ključna zahtjeva i to vraćanje povjerenja i zaštita građana BiH koji rade kao vozači u Evropskoj uniji, povrat trošarina, rješavanje statutarnih problema prevoznika kroz izmjene pravilnika i zakona i povećanje efikasnosti rada graničnih službi.
Zbog aktuelnih blokada, vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce gdje je to moguće i prate obavještenja nadležnih institucija.
Vozači su još ranije poručili da će blokade trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.