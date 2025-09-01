Kako je i najavljeno, danas je počeo protest autoprevoznika širom Bosne i Hercegovine, a zbog blokada kamionima već su zabilježene značajne gužve i saobraćajni zastoji, naročito u glavnom gradu Sarajevu.

Glavni koordinator Konzorcija logistika BiH Velibor Peulić saopćio je da do sada nije bilo incidenata, ali da su "malo povećane gužve" prisutne na prilazima gradovima, gdje je zaustavljen lanac snabdijevanja.

Prema podacima BIHAMK-a, teretni terminali su trenutno blokirani na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, dok se putnički saobraćaj zasad odvija bez većih poteškoća.

U Sarajevu je najkritičnije stanje na Stupskoj petlji, gdje je došlo do potpunog saobraćajnog kolapsa nakon što su prijevoznici blokirali lijevu traku i carinske terminale, uključujući i onaj u Rajlovcu.

Iako su organizatori naglasili da protesti neće blokirati putnički saobraćaj, duge kolone kamiona praktično onemogućavaju normalno kretanje vozila.