"Prema trenutno dostupnim informacijama, nema stradalih hrvatskih državljana u potresu koji je pogodio afganistansku pokrajinu Kunar", rekli su iz MVEP-a.

Hrvatsko veleposlanstvo u Ankari, koje je konzularno nadležno za Afganistan, izvijestilo je da je u Afganistanu "manji broj hrvatskih državljana, s kojima je u tijeku pokušaj uspostave kontakta", dodalo je ministarstvo.

Poginulo je više od 800 ljudi, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, kazali su vlasti ranije u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.