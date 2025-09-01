REGIJA
MVEP: Hrvatski državljani nisu stradali u potresu u Afganistanu
Po dosad poznatim podacima nijedan hrvatski državljanin nije stradao u potresu koji je pogodio istok Afganistana i usmrtio preko 800 osoba, reklo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak.
1 Septembar 2025

"Prema trenutno dostupnim informacijama, nema stradalih hrvatskih državljana u potresu koji je pogodio afganistansku pokrajinu Kunar", rekli su iz MVEP-a.

Hrvatsko veleposlanstvo u Ankari, koje je konzularno nadležno za Afganistan, izvijestilo je da je u Afganistanu "manji broj hrvatskih državljana, s kojima je u tijeku pokušaj uspostave kontakta", dodalo je ministarstvo.

Poginulo je više od 800 ljudi, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, kazali su vlasti ranije u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.

Smrtonosni potresi su česti u Afganistanu, a naročito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se sastaju indijska i euroazijska tektonska ploča.

Prošle godine je poginulo preko 1000 ljudi u nizu potresa na zapadu zemlje, što naglašava ranjivost jedne od najsiromašnijih država u svijetu kada je riječ o prirodnim katastrofama.

IZVOR:HINA
