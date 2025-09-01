Hostel u Mostaru odbio je da primi izraelskog turistu, u incidentu koji je izazvao oprečne navode gosta i uprave objekta.
Kćerka vlasnice hostela, koja nije željela otkriti identitet, rekla je za Anadolu da je odluka donesena "iz sigurnosnih razloga" te zbog toga što je gost navodno iznosio uvredljive komentare na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.
"Niti njega niti bilo koga drugog nećemo primiti u našu kuću ako vrijeđa moju zemlju", kazala je.
"Vrijeđao je muslimane ispred vrata. To može raditi tamo gdje mu to dozvoljavaju, ali ne u našoj kući."
Dodala je da su u trenutku incidenta bili prisutni svjedoci te naglasila da ne želi iznositi više detalja, jer istragu vode nadležni organi.
"Iz komentara se vidi da imamo podršku javnosti. Nismo nacionalisti, mi smo čestita porodica koja radi i živi od svog rada", kazala je.
Turista, izraelski državljanin Ofek Levy iznio je drugačiju verziju događaja.
On je za izraelske medije izjavio da je odbijen isključivo zbog svoje nacionalnosti.
"Izašla je do kapije, otvorila je napola i pitala jesam li gost iz Izraela. Kada sam odgovorio potvrdno, rekla je da me neće primiti i da potražim drugi hostel", izjavio je Levy za izraelski portal "Ynetnews".
"Bio sam šokiran i zbunjen."
Levy je naveo da je kontaktirao Booking.com, koji je potvrdio da je upoznat s ovim slučajem i da mu je vraćen manji dio uplaćenog iznosa.