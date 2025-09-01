Hostel u Mostaru odbio je da primi izraelskog turistu, u incidentu koji je izazvao oprečne navode gosta i uprave objekta.

Kćerka vlasnice hostela, koja nije željela otkriti identitet, rekla je za Anadolu da je odluka donesena "iz sigurnosnih razloga" te zbog toga što je gost navodno iznosio uvredljive komentare na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

"Niti njega niti bilo koga drugog nećemo primiti u našu kuću ako vrijeđa moju zemlju", kazala je.

"Vrijeđao je muslimane ispred vrata. To može raditi tamo gdje mu to dozvoljavaju, ali ne u našoj kući."

Dodala je da su u trenutku incidenta bili prisutni svjedoci te naglasila da ne želi iznositi više detalja, jer istragu vode nadležni organi.

"Iz komentara se vidi da imamo podršku javnosti. Nismo nacionalisti, mi smo čestita porodica koja radi i živi od svog rada", kazala je.