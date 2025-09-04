Najmanje 64.231 Palestinac ubijen je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok su još tri osobe umrle od gladi u enklavi, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Iz ministarstva navode da je 84 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 338 osoba ranjeno, čime je ukupan broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 161.583.

Ministarstvo je saopćilo da je broj žrtava porastao nakon što su imena 401 žrtve dodana u registar nakon što su pronađeni njihovi podaci.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata 17 Palestinaca ubijeno, a više od 174 ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.356, a više od 17.244 je ranjeno od 27. maja.