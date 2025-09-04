RAT PROTIV GAZE
Najmanje 64.231 Palestinac ubijen je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok su još tri osobe umrle od gladi u enklavi, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

Iz ministarstva navode da je 84 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 338 osoba ranjeno, čime je ukupan broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 161.583.

Ministarstvo je saopćilo da je broj žrtava porastao nakon što su imena 401 žrtve dodana u registar nakon što su pronađeni njihovi podaci.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata 17 Palestinaca ubijeno, a više od 174 ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.356, a više od 17.244 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da su još tri Palestinca umrla od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 370 ljudi, uključujući 131 dijete.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju podržava UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.699 ljudi i ranila 49.542 drugih, razbijajući sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

