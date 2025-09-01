RAT PROTIV GAZE
3 minuta čitanja
Costa: Pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava neselektivne napade na civile u Gazi
"Moramo biti nedvosmisleni. Međunarodno humanitarno pravo primjenjuje se na sve strane", kazao je Antonio Costa.
Costa: Pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava neselektivne napade na civile u Gazi
Costa je naglasio da su mir, dostojanstvo i državnost za Palestince ključni. / AP
1 Septembar 2025

Predsjednik Vijeća Evropske unije Antonio Costa u ponedjeljak je izjavio da pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava neselektivne napade na civilnu infrastrukturu ili kolektivno kažnjavanje u Gazi, potvrđujući poziv bloka na trenutni prekid vatre.

U svom obraćanju na Bledskom strateškom forumu 2025, potvrdio je osudu Evropske unije u konktekstu napada Hamasa 7. oktobra 2023. i pozvao na bezuvjetno oslobađanje talaca i trenutni prekid vatre.

"Istovremeno, pravo na samoodbranu ne opravdava neselektivno uništavanje civilne infrastrukture ili kolektivno kažnjavanje cijelog stanovništva. Moramo biti nedvosmisleni. Međunarodno humanitarno pravo primjenjuje se na sve strane", rekao je.

Izrazio je zabrinutost zbog događaja koji ugrožavaju izglede buduće palestinske države, uključujući širenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i kontinuirano raseljavanje u Gazi.

"Ovi događaji rizikuju potkopavanje mira i destabilizaciju šire regije", dodao je Costa.

Costa je također razgovarao o odluci SAD-a da ukine vize zvaničnicima Palestinske uprave, uključujući predsjednika Mahmouda Abbasa, što ih sprječava da prisustvuju Generalnoj skupštini UN-a.

"Aktivno podržavamo diplomatske napore i palestinskim predstavnicima očigledno mora biti dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim forumima, uključujući, posebno, Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i predstojeću konferenciju o sukobu", rekao je.

Američki State Department je nedavno saopštio da ukida vize za članove Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave (PA) uoči Generalne skupštine UN-a u septembru.

Preporučeno

Costa je naglasio da su mir, dostojanstvo i državnost za Palestince ključni ne samo za palestinski narod već i za dugoročnu sigurnost Izraela.

"Vjerujemo da je oboje moguće, ali samo ako djelujemo zajedno, aktivnije se angažujemo sa našim partnerima u regionu i govorimo jednim snažnim evropskim glasom", rekao je, ističući važnost jedinstva unutar Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.

"Jednoglasnost u Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici nije pravo veta, već naprotiv, posebna odgovornost svake države članice da gradi kompromise u brzini lojalnog djelovanja", napomenuo je.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju je podržao UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

Izraelska vojska, koja je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta nakon što je prekršila primirje koje je stupilo na snagu u januaru, ubila je više od 63.500 ljudi u Gazi od oktobra 2023. godine.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us