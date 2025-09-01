Predsjednik Vijeća Evropske unije Antonio Costa u ponedjeljak je izjavio da pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava neselektivne napade na civilnu infrastrukturu ili kolektivno kažnjavanje u Gazi, potvrđujući poziv bloka na trenutni prekid vatre.
U svom obraćanju na Bledskom strateškom forumu 2025, potvrdio je osudu Evropske unije u konktekstu napada Hamasa 7. oktobra 2023. i pozvao na bezuvjetno oslobađanje talaca i trenutni prekid vatre.
"Istovremeno, pravo na samoodbranu ne opravdava neselektivno uništavanje civilne infrastrukture ili kolektivno kažnjavanje cijelog stanovništva. Moramo biti nedvosmisleni. Međunarodno humanitarno pravo primjenjuje se na sve strane", rekao je.
Izrazio je zabrinutost zbog događaja koji ugrožavaju izglede buduće palestinske države, uključujući širenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i kontinuirano raseljavanje u Gazi.
"Ovi događaji rizikuju potkopavanje mira i destabilizaciju šire regije", dodao je Costa.
Costa je također razgovarao o odluci SAD-a da ukine vize zvaničnicima Palestinske uprave, uključujući predsjednika Mahmouda Abbasa, što ih sprječava da prisustvuju Generalnoj skupštini UN-a.
"Aktivno podržavamo diplomatske napore i palestinskim predstavnicima očigledno mora biti dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim forumima, uključujući, posebno, Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i predstojeću konferenciju o sukobu", rekao je.
Američki State Department je nedavno saopštio da ukida vize za članove Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave (PA) uoči Generalne skupštine UN-a u septembru.
Costa je naglasio da su mir, dostojanstvo i državnost za Palestince ključni ne samo za palestinski narod već i za dugoročnu sigurnost Izraela.
"Vjerujemo da je oboje moguće, ali samo ako djelujemo zajedno, aktivnije se angažujemo sa našim partnerima u regionu i govorimo jednim snažnim evropskim glasom", rekao je, ističući važnost jedinstva unutar Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.
"Jednoglasnost u Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici nije pravo veta, već naprotiv, posebna odgovornost svake države članice da gradi kompromise u brzini lojalnog djelovanja", napomenuo je.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.
Procjena sigurnosti hrane koju je podržao UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.
Izraelska vojska, koja je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta nakon što je prekršila primirje koje je stupilo na snagu u januaru, ubila je više od 63.500 ljudi u Gazi od oktobra 2023. godine.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.