Predsjednik Vijeća Evropske unije Antonio Costa u ponedjeljak je izjavio da pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava neselektivne napade na civilnu infrastrukturu ili kolektivno kažnjavanje u Gazi, potvrđujući poziv bloka na trenutni prekid vatre.

U svom obraćanju na Bledskom strateškom forumu 2025, potvrdio je osudu Evropske unije u konktekstu napada Hamasa 7. oktobra 2023. i pozvao na bezuvjetno oslobađanje talaca i trenutni prekid vatre.

"Istovremeno, pravo na samoodbranu ne opravdava neselektivno uništavanje civilne infrastrukture ili kolektivno kažnjavanje cijelog stanovništva. Moramo biti nedvosmisleni. Međunarodno humanitarno pravo primjenjuje se na sve strane", rekao je.

Izrazio je zabrinutost zbog događaja koji ugrožavaju izglede buduće palestinske države, uključujući širenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i kontinuirano raseljavanje u Gazi.

"Ovi događaji rizikuju potkopavanje mira i destabilizaciju šire regije", dodao je Costa.

Costa je također razgovarao o odluci SAD-a da ukine vize zvaničnicima Palestinske uprave, uključujući predsjednika Mahmouda Abbasa, što ih sprječava da prisustvuju Generalnoj skupštini UN-a.

"Aktivno podržavamo diplomatske napore i palestinskim predstavnicima očigledno mora biti dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim forumima, uključujući, posebno, Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i predstojeću konferenciju o sukobu", rekao je.

Američki State Department je nedavno saopštio da ukida vize za članove Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave (PA) uoči Generalne skupštine UN-a u septembru.