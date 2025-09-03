Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da Turkiye neće stajati po strani dok Palestinci pate pod izraelskom ofanzivom, kritizirajući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
„Ne možemo ostati nijemi posmatrači patnje u Palestini, koju je nanio nemilosrdni Netanyahu“, rekao je Erdogan u srijedu, obraćajući se na otvaranju Sedmice Mevlid-i Nebi u Ankari.
Predsjednik je dodao da se zabrinutost Turkiye proteže i izvan njenih granica, naglašavajući solidarnost sa sukobima pogođenim muslimanskim nacijama.
„Polovina našeg srca je ovdje; druga polovina je u Gazi, Palestini, Jemenu, Sudanu i Afganistanu, gdje rane islamskog svijeta krvare“, rekao je.
Ističući temu jedinstva, Erdogan je izjavio: „Sve muslimane vidimo kao cigle iste zgrade, dijelove istog tijela.“
Uprkos previranjima širom regije, predsjednik je pozvao na otpornost i prkos.
„Nismo beznadežni i nikada nećemo biti. Uprkos nepravdama, nejednakostima i ugnjetavanju u našem geografskom području, nikada se nećemo predati očaju“, rekao je.
Izrael je pokrenuo brutalnu vojnu ofanzivu u Gazi, ubivši više od 63.700 Palestinaca u Gazi od kraja 2023. godine. Vojna ofanziva je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu koja je izazvana Izraelom.
8. augusta, izraelski sigurnosni kabinet također je odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Gaze, počevši od grada Gaze.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.