Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je da Turkiye neće stajati po strani dok Palestinci pate pod izraelskom ofanzivom, kritizirajući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

„Ne možemo ostati nijemi posmatrači patnje u Palestini, koju je nanio nemilosrdni Netanyahu“, rekao je Erdogan u srijedu, obraćajući se na otvaranju Sedmice Mevlid-i Nebi u Ankari.

Predsjednik je dodao da se zabrinutost Turkiye proteže i izvan njenih granica, naglašavajući solidarnost sa sukobima pogođenim muslimanskim nacijama.

„Polovina našeg srca je ovdje; druga polovina je u Gazi, Palestini, Jemenu, Sudanu i Afganistanu, gdje rane islamskog svijeta krvare“, rekao je.

Ističući temu jedinstva, Erdogan je izjavio: „Sve muslimane vidimo kao cigle iste zgrade, dijelove istog tijela.“

Uprkos previranjima širom regije, predsjednik je pozvao na otpornost i prkos.