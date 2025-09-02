Košarkaši BiH savladali su u utorak selekciju Grčke rezultatom 80:77 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.
Favorizirani Grci su bolje otvorili meč i na polovici prve četvrtine već imali solidnu prednost od 13 poena, ali izabranici selektora Adisa Bećiragića su potom zaigrali bolje i velikim preokretom do kraja prvog poluvremena prešli u vodstvo sa 44:38. U drugom poluvremenu košarkaši BiH su uspjeli sačuvati prednost i zasluženo slaviti pobjedu.
Zmajevi su i danas imali odličnu podršku navijača sa tribina arene “Spyros Kyprianou“ u Limassolu.
Najefikasniji na parketu bili su Jusuf Nurkić i John Robertson sa po 18 poena.
Grčka je lider grupe sa tri pobjede i porazom nakon četiri kola, a u posljednjem kolu igra protiv Španije. Selekcija BiH sada ima dvije pobjede i dva poraza, a za dva dana u posljednjem kolu će igrati direktni obračun sa Gruzijom za prolazak u drugu fazu takmičenja.