Košarkaši BiH savladali su u utorak selekciju Grčke rezultatom 80:77 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

Favorizirani Grci su bolje otvorili meč i na polovici prve četvrtine već imali solidnu prednost od 13 poena, ali izabranici selektora Adisa Bećiragića su potom zaigrali bolje i velikim preokretom do kraja prvog poluvremena prešli u vodstvo sa 44:38. U drugom poluvremenu košarkaši BiH su uspjeli sačuvati prednost i zasluženo slaviti pobjedu.

Zmajevi su i danas imali odličnu podršku navijača sa tribina arene “Spyros Kyprianou“ u Limassolu.