Eurobasket: BiH pobijedila Grčku rezultatom 80:77
Izabranici selektora Adisa Bećiragića su odličnom partijom u uzbudljivom meču savladali favoriziranu Grčku.
Zmajevi su i danas imali odličnu podršku navijača sa tribina arene “Spyros Kyprianou“ u Limassolu. / FENA
2 Septembar 2025

Košarkaši BiH savladali su u utorak selekciju Grčke rezultatom 80:77 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

Favorizirani Grci su bolje otvorili meč i na polovici prve četvrtine već imali solidnu prednost od 13 poena, ali izabranici selektora Adisa Bećiragića su potom zaigrali bolje i velikim preokretom do kraja prvog poluvremena prešli u vodstvo sa 44:38. U drugom poluvremenu košarkaši BiH su uspjeli sačuvati prednost i zasluženo slaviti pobjedu.

Zmajevi su i danas imali odličnu podršku navijača sa tribina arene “Spyros Kyprianou“ u Limassolu.

Najefikasniji na parketu bili su Jusuf Nurkić i John Robertson sa po 18 poena.

Grčka je lider grupe sa tri pobjede i porazom nakon četiri kola, a u posljednjem kolu igra protiv Španije. Selekcija BiH sada ima dvije pobjede i dva poraza, a za dva dana u posljednjem kolu će igrati direktni obračun sa Gruzijom za prolazak u drugu fazu takmičenja.


