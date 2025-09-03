Nedostatak vremena, mala brojnost redakcija i stalno suočavanje s traumatičnim pričama svakodnevica su novinara u Bosni i Hercegovini, dok je kod svakog desetog dijagnostifikovan mentalni poremećaj, a najčešći uzrok je stres.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav radni pritisak ostavlja ozbiljne posljedice, kako na fizičko, tako i na mentalno zdravlje novinara i novinarki.

"U posljednje vrijeme novinari i novinarke se suočavaju s brojnim napadima, prijetnjama, uključujući i fizičke napade i prijetnje smrću, s političkim pritiscima i s mnogo sigurnosnih rizika zbog svog profesionalnog novinarskog rada", kazala je Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH Novinari na današnjem predstavljaju istraživanja o mentalnom zdravlju novinara u BiH.

Isto tako, dodala je, svjedoci smo da se u posljednje vrijeme rapidno pogoršava ekonomska situacija u kojoj rade mediji u BiH, i to se direktno odražava i na radni i socijalni status novinara i novinarki.

"Kao posljedica, novinari se suočavaju s različitim, i mentalnim, i emocionalnim i profesionalnim izazovima", poručila je navodeći da su u ovom istraživanju htjeli da osvijetle i tu stranu novinarskog rada.

I na koncu, navela je, ono što je posebno važno jeste ta sveopća neizvjesnost unutar novinarske zajednice, s obzirom na činjenicu da se sve više medija zatvara gotovo preko noći, da stotine novinara ostaju bez posla bez jasnih obrazloženja zašto se zatvara njihov medij.

"I čini mi se da su, što se tiče odnosa poslodavaca i menadžmenta u medijima, naši novinari i novinarke prepušteni sami sebi više nego što je to ikada bilo u BiH, i u toku rata, a i poslije rata", dodala je navodeći da su iz svih ovih razloga odlučili uraditi istraživanje u saradnji sa Proedukom i regionalnom mrežom "Safe Journalists".

Istraživanje je urađeno tokom aprila, maja i juna na uzorku od 316 novinara i novinarki iz cijele BiH i medijskih radnika, a glavni istraživač je bio Srđan Puhalo.

"Za mene je prilično frapantan podatak da je skoro 60 posto ispitanika više puta doživjelo sindrom sagorijevanja", rekao je navodeći da je "sindrom sagorijevanja kada se uposleniku toliko smuči posao da je mnogo više vremena potrebno da se opravi od toga nego da ga uradi."

Istakao je da je to praćeno i psihološkim i fiziološkim promjenama.