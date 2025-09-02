“Milorad Dodik potpisao je prijedlog za mandatara pet dana poslije odluke Apelacionog vijeća Suda BiH”, rekao je Crnadak.

Njegov kolega Đorđe Vučinić je izjavio u NSRS da se ovim postupkom čine "dva krivična djela i da za to mogu biti proceusirani i poslanici koji budu glasali za vladu".

Iz Kabineta predsjednika RS danas su rekli da je Milorad Dodik potpisao prijedlog za mandatara za sastav vlade 23. augusta, ali da oduka Apelacionog vijeća Suda BiH nije uručena Dodiku.