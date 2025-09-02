REGIJA
Skupštinska većina u NSRS izglasala "novu Vladu RS-a"
Glasovima skupštinske većine večeras je u Narodnoj skupštini Republike Srpske izabrana "Vlada RS-a" na čelu sa Savom Minićem kojeg je za mandatara predložio Milorad Dodik iako mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat.
Opozicioni poslanici u NSRS danas su najavili da neće podržati izbor Vlade RS, jer je, kako tvrde, upitan njen legitimitet.
2 Septembar 2025

U Vladi RS većinom su ostali ministri, novih je četvoro, dok su ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i visokog obrazovanja Željko Budimir zamijenili pozicije.

Novi ministri su: Goran Selak, resor pravde, Borivoje Golubović, resor prosvjete, Anđelka Kuzmić, resor poljoprivrede i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja.

“Milorad Dodik potpisao je prijedlog za mandatara pet dana poslije odluke Apelacionog vijeća Suda BiH”, rekao je Crnadak.

Njegov kolega Đorđe Vučinić je izjavio u NSRS da se ovim postupkom čine "dva krivična djela i da za to mogu biti proceusirani i poslanici koji budu glasali za vladu".

Iz Kabineta predsjednika RS danas su rekli da je Milorad Dodik potpisao prijedlog za mandatara za sastav vlade 23. augusta, ali da oduka Apelacionog vijeća Suda BiH nije uručena Dodiku.

IZVOR:FENA
