Hrvatska vojska predstavila bespilotne sisteme Bayraktar TB2
Predstavljanju su prisustvovali hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić i turska ambasadorica Nurdan Erpulat Altuntas.
Prezentacija je održana u okviru posjete Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. / AA
3 Septembar 2025

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić prisustvovao je u srijedu prezentaciji novog besposadnog vojnog sistema Bayraktar TB2, zajedno sa načelnikom Glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske, general-pukovnikom Tihomirom Kundidom i ambasadoricom Republike Turkiye u Hrvatskoj Nurdan Erpulat Altuntas.

Prezentacija je održana u okviru posjete Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, gdje su pripadnici hrvatske vojske, nakon uspješno završene obuke u Turkiye, demonstrirali operativne sposobnosti i djelovanje novog sistema Bayraktar TB2.

Hrvatska je krajem prošle godine donijela stratešku odluku o nabavci šest naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar TB2 od turske kompanije Baykar. Letjelica Bayraktar TB2 može ostati u zraku više od 20 sati, što je čini posebno korisnom za dugotrajne misije i operacije.

“Svih šest modernih naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar TB2 pružaju Hrvatskoj vojsci nove sposobnosti u području borbenih djelovanja, nadzora granica, izviđanja te protupožarne zaštite što značajno doprinosi jačanju nacionalne sigurnosti i obrambenih kapaciteta Hrvatske“, naveo je Anušić na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.


