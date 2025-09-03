Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić prisustvovao je u srijedu prezentaciji novog besposadnog vojnog sistema Bayraktar TB2, zajedno sa načelnikom Glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske, general-pukovnikom Tihomirom Kundidom i ambasadoricom Republike Turkiye u Hrvatskoj Nurdan Erpulat Altuntas.

Prezentacija je održana u okviru posjete Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, gdje su pripadnici hrvatske vojske, nakon uspješno završene obuke u Turkiye, demonstrirali operativne sposobnosti i djelovanje novog sistema Bayraktar TB2.

Hrvatska je krajem prošle godine donijela stratešku odluku o nabavci šest naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar TB2 od turske kompanije Baykar. Letjelica Bayraktar TB2 može ostati u zraku više od 20 sati, što je čini posebno korisnom za dugotrajne misije i operacije.