Komesarka EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da je kredibilitet bloka ugrožen zbog nedostatka jedinstva po pitanju Bliskog istoka, posebno rata u Gazi.

Govoreći na Bledskom strateškom forumu u Sloveniji, Kallas je priznala da su države članice i dalje podijeljene oko pristupa sukobu, za razliku od Ukrajine, gdje je postignut konsenzus.

"Stalno vršim pritisak, vrlo snažno, jer također osjećam da je kredibilitet Evropske unije u pitanju, da moramo biti, znate, ujedinjeni u ovom odgovoru", rekla je.

Međutim, Kallas je odbacila tvrdnje da je EU, koja nije ni suspendovala svoj sporazum o pridruživanju s Izraelom niti uvela bilo kakve sankcije, bila neaktivna po pitanju Gaze, naglašavajući da je blok među najvećim pružaocima humanitarne pomoći i da ostaje najsnažniji podržavalac Palestinske uprave.

"Činimo koliko možemo, ali to nije dovoljno, jer ova humanitarna katastrofa još uvijek traje. Dakle, nastavljam raditi sa državama članicama kako bismo imali zajednički stav", dodala je.

