Komesarka EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da je kredibilitet bloka ugrožen zbog nedostatka jedinstva po pitanju Bliskog istoka, posebno rata u Gazi.
Govoreći na Bledskom strateškom forumu u Sloveniji, Kallas je priznala da su države članice i dalje podijeljene oko pristupa sukobu, za razliku od Ukrajine, gdje je postignut konsenzus.
"Stalno vršim pritisak, vrlo snažno, jer također osjećam da je kredibilitet Evropske unije u pitanju, da moramo biti, znate, ujedinjeni u ovom odgovoru", rekla je.
Međutim, Kallas je odbacila tvrdnje da je EU, koja nije ni suspendovala svoj sporazum o pridruživanju s Izraelom niti uvela bilo kakve sankcije, bila neaktivna po pitanju Gaze, naglašavajući da je blok među najvećim pružaocima humanitarne pomoći i da ostaje najsnažniji podržavalac Palestinske uprave.
"Činimo koliko možemo, ali to nije dovoljno, jer ova humanitarna katastrofa još uvijek traje. Dakle, nastavljam raditi sa državama članicama kako bismo imali zajednički stav", dodala je.
"Putin se samo igra"
Govoreći o ratu u Ukrajini, Kallas je rekla da EU priprema 19. paket sankcija protiv Rusije, naglašavajući da sankcije ostaju jedina stvar koju predsjednik Vladimir Putin "shvaća ozbiljno".
"Razlog zašto je želio održati ovaj sastanak na Aljasci bio je da zaista odgodi prijetnju sankcijama koja je dolazila iz Sjedinjenih Država. Dakle, on zaista ne želi sankcije... A ako pogledamo efekte na rusku ekonomiju, vidimo da sankcije zaista djeluju", rekla je.
Kallas je kritikovala Moskvu zbog "ismijavanja" diplomatskih napora za okončanje rata u Ukrajini.
"Putin se samo igra, tako da se definitivno samo ruga mirovnim naporima, i zato ne vidimo praktično nikakve znakove da se pripremaju za mir", kazala je.
Dodala je da američki predsjednik Donald Trump pokazuje "strpljenje" prema ruskom lideru.
"Čuli smo da predsjednik Trump nije baš strpljiv čovjek. Čini se da je vrlo strpljiv s Putinom. Dakle, da, mislim da bismo, ako bismo svi učinili više, mogli lišiti Rusiju sredstava za vođenje ovog rata", zaključila je.