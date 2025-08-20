Izraelski ministar odbrane Israel Katz odobrio je plan za okupaciju grada Gaze, prema lokalnim medijima u srijedu.

Javni emiter KAN saopštio je da je Katz plan nazvao "Gideonova kola B", po operaciji "Gideonova kola", kopnenoj ofanzivi koja je pokrenuta u maju radi proširenja okupacije enklave i potpune evakuacije Palestinaca iz sjeverne Gaze.

"Kao dio plana, bit će izdane potrebne naredbe za poziv rezervista za izvođenje napada", objavio je emiter, bez preciziranja potrebnog broja vojnika.