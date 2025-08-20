Izraelski ministar odbrane Israel Katz odobrio je plan za okupaciju grada Gaze, prema lokalnim medijima u srijedu.
Javni emiter KAN saopštio je da je Katz plan nazvao "Gideonova kola B", po operaciji "Gideonova kola", kopnenoj ofanzivi koja je pokrenuta u maju radi proširenja okupacije enklave i potpune evakuacije Palestinaca iz sjeverne Gaze.
"Kao dio plana, bit će izdane potrebne naredbe za poziv rezervista za izvođenje napada", objavio je emiter, bez preciziranja potrebnog broja vojnika.
Prema Kanalu 12, izraelska vojska je već izdala naredbe za hitnu regrutaciju, poznate kao "Naredba 8", jer se očekuje da će desetine hiljada rezervista biti pozvane u narednim danima.
U utorak je načelnik izraelskog generalštaba Eyal Zamir iznio faze plana okupacije, uključujući jačanje izraelskih snaga na sjeveru Gaze.