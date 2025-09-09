SVIJET
1 minuta čitanja
Košarkaši Turkiye savladali selekciju Poljske i plasirali se u polufinale Eurobasketa
Turski tim, predvođen iskusnim stručnjakom Erginom Atamanom, opravdao je epitet favorita i slavio pobjedu rezultatom 91:77 i plasirao se među četiri najbolje selekcije Evrope i u nastavku takmičenja ga očekuje borba za medalje.
Košarkaši Turkiye savladali selekciju Poljske i plasirali se u polufinale Eurobasketa
Turkiye će u polufinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg četvrtfinalnog duela Litvanije i Grčke. / AA
9 Septembar 2025

Košarkaši Turkiye savladali selekciju Poljske rezultatom 91:77 i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva.

Prvi četvrtfinalni meč Evropskog košarkaškog prvenstva igrale su selekcije Turkiye i Poljske u dvorani "Xiaomi" u latvijskoj Rigi, a među arbitrima koji su dijelili pravdu na parketu bio je i bh. sudija Ademir Zurapović.

Turski tim, predvođen iskusnim stručnjakom Erginom Atamanom, opravdao je epitet favorita i slavio pobjedu rezultatom 91:77 i plasirao se među četiri najbolje selekcije Evrope i u nastavku takmičenja ga očekuje borba za medalje.

Preporučeno

Bio je to dobar meč u kojem su Turci do presudne prednosti došli u drugoj četvrtini meča, a i danas ih je do pobjede vodio fantastični Alperen Sengun s 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

U redovima Poljaka i danas su, kao i u osmini finala protiv BiH, bili odlični Jordan Loyd i Mateusz Ponitka s također po 19 poena, ali je izostala podrška saigrača i presudio je kvalitetniji roster Turkiye.

Turkiye će u polufinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg četvrtfinalnog duela Litvanije i Grčke.

