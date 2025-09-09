Bio je to dobar meč u kojem su Turci do presudne prednosti došli u drugoj četvrtini meča, a i danas ih je do pobjede vodio fantastični Alperen Sengun s 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

U redovima Poljaka i danas su, kao i u osmini finala protiv BiH, bili odlični Jordan Loyd i Mateusz Ponitka s također po 19 poena, ali je izostala podrška saigrača i presudio je kvalitetniji roster Turkiye.

Turkiye će u polufinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg četvrtfinalnog duela Litvanije i Grčke.