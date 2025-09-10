Skoro 200 ljudi uhapšeno je širom Francuske tokom protesta "Blokiraj sve" koji je počeo u srijedu, objavila je televizijska kuća BFM TV.

"Bilo je skoro 200 hapšenja", rekao je ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailleau.

Oko 132 hapšenja zabilježena su širom Pariza dok se odvijalo oko 50 akcija deblokiranja.

"Mobilizacija nije građanska mobilizacija. Oteli su je, konfiskovali i zarobili krajnje ljevičarski i ultraljevičarski pokreti", rekao je Retailleau novinarima.

Procjenju se da je oko 3.000 ljudi prisutno na najmanje 80 protesta širom zemlje.

Većina demonstracija se održava u većim gradovima poput Rennesa, Nantesa, Grenoblea, Lyona, Lillea, Caena i Toulousea.

U Marseilleu se okupilo nekoliko stotina demonstranata, a u Lyonu do 300 demonstranata, koji su prevrtali kante za smeće i blokirali saobraćaj u ranim jutarnjim satima pokreta.

U Parizu, u blizini željezničke stanice Gard du Nord, tenzije su porasle jer su se demonstranti direktno sukobili s policijom.

Mobilizacija je stigla i do srednjih škola, a nekoliko ih je blokirano u Parizu.

Očekuje se da će više od 100.000 ljudi učestvovati u francuskom pokretu "Blokiraj sve" u srijedu.