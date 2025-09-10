Skoro 200 ljudi uhapšeno je širom Francuske tokom protesta "Blokiraj sve" koji je počeo u srijedu, objavila je televizijska kuća BFM TV.
"Bilo je skoro 200 hapšenja", rekao je ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailleau.
Oko 132 hapšenja zabilježena su širom Pariza dok se odvijalo oko 50 akcija deblokiranja.
"Mobilizacija nije građanska mobilizacija. Oteli su je, konfiskovali i zarobili krajnje ljevičarski i ultraljevičarski pokreti", rekao je Retailleau novinarima.
Procjenju se da je oko 3.000 ljudi prisutno na najmanje 80 protesta širom zemlje.
Većina demonstracija se održava u većim gradovima poput Rennesa, Nantesa, Grenoblea, Lyona, Lillea, Caena i Toulousea.
U Marseilleu se okupilo nekoliko stotina demonstranata, a u Lyonu do 300 demonstranata, koji su prevrtali kante za smeće i blokirali saobraćaj u ranim jutarnjim satima pokreta.
U Parizu, u blizini željezničke stanice Gard du Nord, tenzije su porasle jer su se demonstranti direktno sukobili s policijom.
Mobilizacija je stigla i do srednjih škola, a nekoliko ih je blokirano u Parizu.
Očekuje se da će više od 100.000 ljudi učestvovati u francuskom pokretu "Blokiraj sve" u srijedu.
Protest koji je započeo na društvenim mrežama pozvao je građane da "Blokiraju sve" 10. septembra s ciljem zaustavljanja zemlje u znak protivljenja nacionalnom budžetskom planu premijera Francoisa Bayroua, koji je podnio ostavku nakon što mu je u parlamenti izglasano nepovjerenje.
Dobivajući zamah uz podršku krajnje ljevičarske stranke Francuska nepokorena (LFI), pokret je nastao s malom online grupom "Les Essentiels", koja je rekla: "10. septembra zaustavljamo sve, ne da bismo pobjegli, da bismo rekli ne."
U međuvremenu, francuske sindikalne organizacije također su pozvale na jednodnevnu mobilizaciju širom zemlje 18. septembra kako bi protestovale protiv Bayrouovih budžetskih prijedloga.
Francuska se suočava s rastućim političkim tenzijama jer je Bayrouu u ponedjeljak izglasano nepovjerenje u Nacionalnoj skupštini.
Bayrou, koji je u julu predstavio budžetski okvir za 2026. godinu, tražio je podršku za plan uštede od skoro 44 milijarde eura (51 milijardu dolara) kao dio napora za smanjenje rastućeg javnog duga Francuske, koji sada iznosi 113 posto BDP-a.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je u utorak ministra oružanih snaga Sebastiena Lecornua za novog premijera zemlje. On je dobio zadatak da provede konsultacije s političkim strankama prije formiranja vlade.
Francuska ima jedan od najvećih budžetskih deficita u EU, sa 5,8 posto.
Pregovori o budžetu bili su glavni izvor napetosti u francuskoj politici.
Neuspjeh u postizanju dogovora o budžetu za 2025. godinu prošle godine doveo je do pada vlade Michela Barniera u decembru, nakon što su se ljevičarske i krajnje desničarske stranke ujedinile iza prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.