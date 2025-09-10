10 Septembar 2025
Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan doputovao je u srijedu u Dohu, dan nakon izraelskog zračnog napada na katarsku prijestonicu.
Bin Zayeda je na aerodromu lično dočekao emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani, objavila je Državna novinska agencija Emirata (WAM),
Preporučeno
Izraelski ratni avioni u utorak su izveli zračni napad na Dohu, ciljajući rukovodstvo Hamasa. U napadu je poginulo pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskog osiguranja.
IZVOR:AA