SVIJET
Predsjednik UAE-a stigao u Dohu dan nakon izraelskog napada
Bin Zayeda je na aerodromu lično dočekao emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani, objavila je Državna novinska agencija Emirata (WAM).
Predsjednik UAE-a stigao u Dohu dan nakon izraelskog napada
/ Reuters
10 Septembar 2025

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan doputovao je u srijedu u Dohu, dan nakon izraelskog zračnog napada na katarsku prijestonicu.

Bin Zayeda je na aerodromu lično dočekao emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani, objavila je Državna novinska agencija Emirata (WAM),

Izraelski ratni avioni u utorak su izveli zračni napad na Dohu, ciljajući rukovodstvo Hamasa. U napadu je poginulo pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskog osiguranja.

IZVOR:AA
