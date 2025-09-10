Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan doputovao je u srijedu u Dohu, dan nakon izraelskog zračnog napada na katarsku prijestonicu.

Bin Zayeda je na aerodromu lično dočekao emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani, objavila je Državna novinska agencija Emirata (WAM),