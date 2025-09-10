Novi francuski premijer Sebastien Lecornu preuzeo je u srijedu dužnost nakon ostavke Francoisa Bayroua.

Nakon što ga je u utorak imenovao predsjednik Emmanuel Macron, Lecornu, bivši ministar oružanih snaga, preuzeo je dužnost na ceremoniji primopredaje sa sada već bivšim premijerom Francoisom Bayrouom.

"Učinit ću, i siguran sam, da će cijeli tim oko mene učiniti sa mnom sve što možemo da pomognemo vladi. Moja pomoć i naša pomoć su vam osigurane u svakom trenutku, tokom narednih sedmica i mjeseci", rekao je Bayrou prije nego što je predao dužnost Lecornuu.

Lecornu je pozdravio Bayrouovu "izvanrednu hrabrost" u odbrani svojih uvjerenja do posljednjeg trenutka, izražavajući uvjerenje da će "sve ovo jednog dana biti priznato".

"Uspjet ćemo, jer nema drugog mogućeg puta. Moramo, u suštini, uspjeti da okončamo ovaj dvostruki jaz: jaz između političke situacije i onoga što naši građani legitimno očekuju za svoj svakodnevni život, za ekonomsku i socijalnu situaciju, za svoju sigurnost", rekao je Lecornu.

Ponovio je potrebu za promjenom načina rada , uz kreativniji i ozbiljniji pristup.

Lecornu preuzima dužnost nakon što je premijer Francois Bayrou u ponedjeljak izgubio tokom glasanja o povjerenju u Narodnoj skupštini.