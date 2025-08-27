RAT PROTIV GAZE
Na meti izraelskih napada na Pojas Gaze su bili šatori za raseljene Palestince, stambeni objekti i tražioci pomoći.
Devet osoba ranjeno je kada su vojni avioni gađali šator pored groblja Sheikh Radwan na sjeveru grada. / AA
27 August 2025

Izraelska vojska ubila je najmanje jedanaest Palestinaca i ranila nekoliko drugih širom Pojasa Gaze od ranog jutra u srijedu, potvrdili su medicinski izvori i očevici za Anadolu.

U gradu Gazi su dva Palestinca ubijena, a drugi ranjeni kada je izraelski zračni napad pogodio kuću u naselju Al-Daraj u centru grada.

Devet osoba ranjeno je kada su vojni avioni gađali šator pored groblja Sheikh Radwan na sjeveru grada.

Na jugu Gaze, dvije žene su ubijene u izraelskom napadu na šatore u kojima su bile smještene raseljene porodice u kampu Al-Qadisiyah zapadno od Khan Younisa.

U drugom dijelu Khan Younisa, tri Palestinca, među kojima dijete i mlada žena, ubijeni su, a drugi ranjeni kada je izraelski napad pogodio šator s raseljenim osobama u području Asdaa, sjeverno od grada.

Izraelska vojska također je ubila četvero Palestinaca i ranila druge dok su čekali humanitarnu pomoć zapadno od Khan Younisa na jugu Pojasa Gaze.

Očevici su izvijestili i da izraelske snage ruše kuće i civilnu imovinu u dijelovima enklave, uporedo sa zračnim napadima.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbama za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

