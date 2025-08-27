Izraelska vojska ubila je najmanje jedanaest Palestinaca i ranila nekoliko drugih širom Pojasa Gaze od ranog jutra u srijedu, potvrdili su medicinski izvori i očevici za Anadolu.

U gradu Gazi su dva Palestinca ubijena, a drugi ranjeni kada je izraelski zračni napad pogodio kuću u naselju Al-Daraj u centru grada.

Devet osoba ranjeno je kada su vojni avioni gađali šator pored groblja Sheikh Radwan na sjeveru grada.

Na jugu Gaze, dvije žene su ubijene u izraelskom napadu na šatore u kojima su bile smještene raseljene porodice u kampu Al-Qadisiyah zapadno od Khan Younisa.

U drugom dijelu Khan Younisa, tri Palestinca, među kojima dijete i mlada žena, ubijeni su, a drugi ranjeni kada je izraelski napad pogodio šator s raseljenim osobama u području Asdaa, sjeverno od grada.