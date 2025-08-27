Izraelski sigurnosni kabinet sastao se u utorak, ali nije razmatrao nedavni prijedlog za prekid vatre u Gazi i razmjenu zatvorenika, što je izazvalo oštre kritike opozicionih lidera, izvještavaju lokalni mediji.

Za razliku od prethodnih kasnonoćnih sjednica, sastanak je trajao oko tri sata i fokusirao se samo na "opći sigurnosni brifing", navodi dnevnik "Yedioth Ahronoth".

Prema novinama, sigurnosni kabinet će se ponovo sastati u nedjelju kako bi razgovarao o vojnim planovima u Gazi.

Prošle sedmice, palestinska grupa otpora Hamas prihvatila je prijedlog za prekid vatre koji su iznijeli egipatski i katarski posrednici. Dok Izrael nije odgovorio na prijedlog, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je da se nastavi s planom za okupaciju grada Gaze uprkos upozorenjima izraelskih vojnih i političkih ličnosti da bi takva ofanziva mogla ugroziti taoce.

Posljednjih dana, vlada je odobrila planove za okupaciju preostalih dijelova Gaze, počevši s evakuacijom oko milion stanovnika iz grada Gaze prije nego što ga opkoli i pošalje trupe u naselja, a zatim krene prema izbjegličkim kampovima u centralnoj Gazi.

Izraelski javni emiter KAN je objavio da je pet ministara propustilo sastanak u utorak: ministar finansija Bezalel Smotrich, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, ministar vanjskih poslova Gideon Saar, ministar strateških poslova Ron Dermer i ministrica prometa Miri Regev.

Kanal 12 je izvijestio da je sjednica pomjerena kako bi ministri mogli prisustvovati večeri vijeća doseljenika u Jerusalemu.

„Ne razumijem zašto smo pozvani na ovu nepotrebnu diskusiju“, rekao je neimenovani ministar za KAN.