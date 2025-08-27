Izraelski sigurnosni kabinet sastao se u utorak, ali nije razmatrao nedavni prijedlog za prekid vatre u Gazi i razmjenu zatvorenika, što je izazvalo oštre kritike opozicionih lidera, izvještavaju lokalni mediji.
Za razliku od prethodnih kasnonoćnih sjednica, sastanak je trajao oko tri sata i fokusirao se samo na "opći sigurnosni brifing", navodi dnevnik "Yedioth Ahronoth".
Prema novinama, sigurnosni kabinet će se ponovo sastati u nedjelju kako bi razgovarao o vojnim planovima u Gazi.
Prošle sedmice, palestinska grupa otpora Hamas prihvatila je prijedlog za prekid vatre koji su iznijeli egipatski i katarski posrednici. Dok Izrael nije odgovorio na prijedlog, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je da se nastavi s planom za okupaciju grada Gaze uprkos upozorenjima izraelskih vojnih i političkih ličnosti da bi takva ofanziva mogla ugroziti taoce.
Posljednjih dana, vlada je odobrila planove za okupaciju preostalih dijelova Gaze, počevši s evakuacijom oko milion stanovnika iz grada Gaze prije nego što ga opkoli i pošalje trupe u naselja, a zatim krene prema izbjegličkim kampovima u centralnoj Gazi.
Izraelski javni emiter KAN je objavio da je pet ministara propustilo sastanak u utorak: ministar finansija Bezalel Smotrich, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, ministar vanjskih poslova Gideon Saar, ministar strateških poslova Ron Dermer i ministrica prometa Miri Regev.
Kanal 12 je izvijestio da je sjednica pomjerena kako bi ministri mogli prisustvovati večeri vijeća doseljenika u Jerusalemu.
„Ne razumijem zašto smo pozvani na ovu nepotrebnu diskusiju“, rekao je neimenovani ministar za KAN.
Rekao je da su neki ministri smatrali sastanak „dosadnim“, a nekoliko ih je više puta odlazilo po hranu izvan prostorije.
Vođa opozicije Yair Lapid osudio je neuspjeh u raspravi o nedavnom prijedlogu za razmjenu u Gazi.
„Držanje kabineta bez rasprave o sporazumu o taocima je još jedna moralna sramota za vladu od 7. oktobra“, rekao je na drštvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u, misleći na Netanyahuovu krajnje desničarsku koaliciju.
„Na stolu je sporazum koji može vratiti taoce kući i okončati rat“, dodao je.
Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi nalazi 50 izraelskih talaca, uključujući 20 živih. Prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima i medijima, u izraelskim zatvorima se drži više od 10.400 Palestinaca koji pate zbog mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.