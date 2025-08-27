Ministarstvo zdravstva je u srijedu saopštilo da je najmanje 62.895 Palestinaca ubijeno u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 sata ubijeno 76 osoba, a 298 je povrijeđeno, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 158.927.

Ministarstvo je također izvijestilo o deset novih smrtnih slučajeva od gladi i pothranjenosti, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 313, među kojima je 119 djece.

"Mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili na ulicama", saopštilo je Ministarstvo, napominjući da spasilački timovi još uvijek ne mogu doći do žrtava zbog kontinuiranog izraelskog bombardovanja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, Ministarstvo zdravstva u Gazi je saopštilo da je ubijeno 11.050 Palestinaca, a povrijeđeno 46.886.