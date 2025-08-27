RAT PROTIV GAZE
Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi ubijeno blizu 62.900 Palestinaca
Još deset stanovnika Gaze umrlo je od gladi, čime je broj umrlih povezanih s glađu porastao na 313, uključujući 119 djece.
Prema Ministarstvu, 2.158 Palestinaca je ubijeno, a više od 15.843 povrijeđeno dok su tražili pomoć od 27. maja. / AA
27 August 2025

Ministarstvo zdravstva je u srijedu saopštilo da je najmanje 62.895 Palestinaca ubijeno u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 sata ubijeno 76 osoba, a 298 je povrijeđeno, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 158.927.

Ministarstvo je također izvijestilo o deset novih smrtnih slučajeva od gladi i pothranjenosti, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 313, među kojima je 119 djece.

"Mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili na ulicama", saopštilo je Ministarstvo, napominjući da spasilački timovi još uvijek ne mogu doći do žrtava zbog kontinuiranog izraelskog bombardovanja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, Ministarstvo zdravstva u Gazi je saopštilo da je ubijeno 11.050 Palestinaca, a povrijeđeno 46.886.

Izraelske snage su nastavile napadati i civile koji traže humanitarnu pomoć, ubivši 18 ljudi i ranivši 106 drugih u posljednja 24 sata.

Prema Ministarstvu, 2.158 Palestinaca je ubijeno, a više od 15.843 povrijeđeno dok su tražili pomoć od 27. maja.

Potpuna blokada Pojasa Gaze od strane Izraela, koja je na snazi ​​od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

