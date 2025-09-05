SVIJET
Kremlj tvrdi da je Putin pozvao Zelenskog u Moskvu na razgovor, a ne na kapitulaciju
Sjevernokorejske snage nisu raspoređene u Ukrajini, prema glasnogovorniku Dmitriju Peskovu.
Zelenski je u četvrtak rekao da vjeruje da ga je Putin pozvao u Moskvu kako bi spriječio održavanje sastanka. / Reuters
5 Septembar 2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u Moskvu na razgovor, a ne na kapitulaciju, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Pozvan je u Moskvu da razgovara, a ne da kapitulira", rekao je Peskov na brifingu za novinare na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, u Rusiji.

Zelenski je u četvrtak rekao da vjeruje da ga je Putin pozvao u Moskvu kako bi spriječio održavanje sastanka.

Putin je u petak ponovio poziv, koji je prvi put upućen u srijedu, nazvavši rusku prijestolnicu "najboljim mjestom" za takav susret.

Upitan o prisustvu sjevernokorejskih vojnika u Ukrajini, Peskov je rekao da trenutno na ukrajinskoj teritoriji nema vojnog osoblja iz ove zemlje.

"Oni nisu tamo raspoređeni", rekao je.

U maju, rusko Ministarstvo odbrane zahvalilo je sjevernokorejskom vojnom osoblju na njihovoj ulozi u potiskivanju ukrajinskih trupa iz ruske Kurske oblasti, koju je Ukrajina napala početkom augusta 2024. godine.

Ruski Generalštab je objavio potpuno oslobađanje teritorije regije od ukrajinskih snaga u proljeće 2025. godine.

Putin je kasnije izrazio zahvalnost sjevernokorejskom lideru Kim Jong Unu i njegovoj vojsci na njihovom učešću u oslobađanju oblasti. Pjongjang je potom svojim vojnicima dodijelio državna priznanja.

Tokom sastanka s Kimom u Kini u srijedu, Putin mu je ponovo zahvalio na pomoći.

"Na vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, vaše specijalne snage su učestvovale u oslobađanju Kurske oblasti, u potpunosti u skladu s našim novim sporazumom", rekao je Putin, hvaleći sjevernokorejske vojnike koji su se "hrabro i herojski borili“.

Strateški sporazum između Rusije i Sjeverne Koreje, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine, uključuje klauzulu o vojnoj pomoći u slučaju agresije protiv bilo koje strane.

Ova klauzula je korištena kao pravni osnov za učešće sjevernokorejskog osoblja u vojnim operacijama u Kurskoj oblasti.

Iako je Kijev u februaru informisao o zarobljavanju dva sjevernokorejska zatvorenika u Kurskoj oblasti, nikada nije potvrdio prisustvo vojske te zemlje koja djeluje na ukrajinskoj teritoriji.

