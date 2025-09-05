Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u Moskvu na razgovor, a ne na kapitulaciju, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Pozvan je u Moskvu da razgovara, a ne da kapitulira", rekao je Peskov na brifingu za novinare na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, u Rusiji.

Zelenski je u četvrtak rekao da vjeruje da ga je Putin pozvao u Moskvu kako bi spriječio održavanje sastanka.

Putin je u petak ponovio poziv, koji je prvi put upućen u srijedu, nazvavši rusku prijestolnicu "najboljim mjestom" za takav susret.

Upitan o prisustvu sjevernokorejskih vojnika u Ukrajini, Peskov je rekao da trenutno na ukrajinskoj teritoriji nema vojnog osoblja iz ove zemlje.

"Oni nisu tamo raspoređeni", rekao je.

U maju, rusko Ministarstvo odbrane zahvalilo je sjevernokorejskom vojnom osoblju na njihovoj ulozi u potiskivanju ukrajinskih trupa iz ruske Kurske oblasti, koju je Ukrajina napala početkom augusta 2024. godine.