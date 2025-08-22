REGIJA
NSRS izglasao raspisivanje referenduma o presudi protiv Milorada Dodika
Dan održavanja referenduma je 25. oktobar.
NSRS izglasao raspisivanje referenduma o presudi protiv Milorada Dodika. / AA
Narodna skupština Republike srpske je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika.

Prema usvojenom tekstu, referendum bi se trebao održati 25. oktobra tekuće godine, dok bi referendumsko pitanje trebalo glasiti: “Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike srpske Miloradu Dodiku?”

Ova tačka je usvojena bez glasova opozicionih stranaka, a, kako se navodi na oficijelnoj stranici NSRS-a, za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma biće zadužena Vlada Republike srpske.

Važno je napomenuti da pravosnažna presuda protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, kao i odluka Centralne izborne komisije BiH o prestanku njegovog mandata, predstavljaju akte nadležnih državnih institucija i kao takvi nisu predmet referenduma. Te odluke su obavezujuće za sve nivoe vlasti, uključujući i entitetski.

Ipak, uprkos tome, vladajuća koalicija u Republici srpskoj, predvođena SNSD-om i Miloradom Dodikom, najavila je održavanje referenduma, iako on neće imati pravnu težinu.

Podsjetimo, Dodiku je oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, koju je potvrdilo Apelaciono vijeće Suda BiH. Mandat mu je oduzet zbog pravosnažne presude Suda BiH zbog neizvršenja odluka visokog predstavnika u BiH, koja je donesena u julu.

Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 18.700 eura (36.500 KM), te šest godina zabrane političkog djelovanja. U skladu s drugim dijelom presude, oduzet mu je mandat te je on, od 12. juna, izgubio mjesto predsjednika RS-a.

