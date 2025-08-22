Narodna skupština Republike srpske je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika.

Prema usvojenom tekstu, referendum bi se trebao održati 25. oktobra tekuće godine, dok bi referendumsko pitanje trebalo glasiti: “Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike srpske Miloradu Dodiku?”

Ova tačka je usvojena bez glasova opozicionih stranaka, a, kako se navodi na oficijelnoj stranici NSRS-a, za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma biće zadužena Vlada Republike srpske.



Važno je napomenuti da pravosnažna presuda protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, kao i odluka Centralne izborne komisije BiH o prestanku njegovog mandata, predstavljaju akte nadležnih državnih institucija i kao takvi nisu predmet referenduma. Te odluke su obavezujuće za sve nivoe vlasti, uključujući i entitetski.