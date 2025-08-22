"Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama", naveo je Vučić.

Poručio je kako je "obnavljanje dijaloga" u Srbiji od "presudnog značaja" te da nikome u zemlji ne trebaju sukobi niti "bilo kakav građanski rat".

"Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima, sa legitimnim predstavnicima, dakle onima koje oni izaberu, kad kažem to, mislim predstavnici studentsko-blokaderskog pokreta", rekao je Vučić, dodavši kako oni koji drugačije misle "imaju pravo da to traže od svog predsednika, uključujući i izbore i sve drugo".