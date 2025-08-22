REGIJA
Kod Vlasenice ekshumirani posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve rata u BiH
Posmrtni ostaci najvjerovatnije pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti, navode iz Instituta za nestale osobe BiH.
Nekompletni posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini ekshumirani su u petak na lokalitetu Jelovački Potok u općini Vlasenica.

Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, posmrtni ostaci najvjerovatnije pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti, ali ipak će informacije o identitetu žrtava sa sigurnošću biti poznate nakon obavljenih analiza.

Posmrtni ostaci, uz koje je pronađeno i nešto odjeće i ličnih predmeta, biće prebačeni u Komemorativni centar Tuzla gdje će uslijediti kriminalističko-tehnička i sudsko-medicinska obrada kao i izuzimanje koštanih uzoraka sa ciljem identifikacije žrtava putem DNK metode.

Ekshumacija je izvršena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a prema naredbi Suda BiH.

