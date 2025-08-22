Nekompletni posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini ekshumirani su u petak na lokalitetu Jelovački Potok u općini Vlasenica.

Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe BiH, posmrtni ostaci najvjerovatnije pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti, ali ipak će informacije o identitetu žrtava sa sigurnošću biti poznate nakon obavljenih analiza.