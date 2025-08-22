Policija bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske pregleda objekte entitetskog parlamenta nakon dojave o bombi, zbog čega je odložen početak sjednice u petak.

U toku je kontradiverzioni pregled zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, prenio je RTRS na web portalu. Sjednica je trebalo da počne u 10 sati, ali je MUP primio anonimnu dojavu o bombi u 10.07 sati, nakon čega je zgrada evakuisana, a početak sjednice odložen za 11.30 sati.

Zgradu su napustili poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje Skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine RS Boran Bosančić izjavio je da je pozivni broj sa kojeg je dojava o bombi stigla iz BiH.