Dojava o bombi odgodila početak sjednice Narodne skupštine RS
Na sjednici Narodne skupštine RS-a trebalo bi da se razmatra informacija o presudi Suda Bosne i Hercegovine i odluci Centralne izborne komisije za Milorada Dodika, kojem je utvrđen prestanak mandata predsjednika RS-a.
Zgradu su napustili poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje Skupštine. / AA
Policija bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske pregleda objekte entitetskog parlamenta nakon dojave o bombi, zbog čega je odložen početak sjednice u petak.

U toku je kontradiverzioni pregled zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, prenio je RTRS na web portalu. Sjednica je trebalo da počne u 10 sati, ali je MUP primio anonimnu dojavu o bombi u 10.07 sati, nakon čega je zgrada evakuisana, a početak sjednice odložen za 11.30 sati.

Zgradu su napustili poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje Skupštine.

Generalni sekretar Narodne skupštine RS Boran Bosančić izjavio je da je pozivni broj sa kojeg je dojava o bombi stigla iz BiH.

"Pozivni je bio 065, ali ne mogu da otkrivam više detalja zbog policije", kazao je Bosančić novinarima.

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a trebalo bi da se razmatra informacija o presudi Suda Bosne i Hercegovine i odluci Centralne izborne komisije za Milorada Dodika, kojem je utvrđen prestanak mandata predsjednika RS-a na osnovu odluka pomenutih državnih institucija.

Također, predviđeno je usvajanje odluke o referendumu u tom entitetu povodom pomenutih odluka. Na dnevnom redu je i usvajanje ostavke premijera RS-a Radovana Viškovića.

