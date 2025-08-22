Sjeverna Makedonija potvrdila je učešće na izložbi EXPO2027 u Beogradu čime se svrstala među 119 zemalja koje će se predstaviti na izložbi.

"Pritom, to nije oaza rezervisana isključivo za bogatu i elitnu klijentelu. Čak i posetioci veoma limitiranog budžeta ovde neće morati da se odreknu nijednog zadovoljstva koje će im tokom njihovog boravka biti na raspolaganju. Reč je o izrazito bezbednoj i sigurnoj zemlji, a oni koji dođu mogu se osećati opušteno kao što bi bili u sopstvenom domu. Severna Makedonija ne pruža samo smeštajne kapacitete, već su to domaćinstva koja uključuju i tradicionalnu kuhinju koja u svemu, osim po ceni, može stati rame uz rame sa najprestižnijim restoranima", navodi se.

Takva vrsta "iskustvenog turizma" omogućava gostu da se okuša u nekom od starih zanata ili iz prve ruke stekne dragocjena saznanja o umijećima koja se tu stiču generacijama.