Italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u srijedu da je tokom jučerašnjeg sastanka u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrdila punu podršku Italije evropskom putu Srbije i pratećem procesu reformi.

„Sastanak koji sam jučer imala u Beogradu s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem bio je prilika da obnovimo punu podršku Italije procesu evropske integracije i s tim povezanim reformama“, napisala je Meloni na platformi X.

Dodala je da su razgovarali o „izvrsnom nivou bilateralnih odnosa“ i cilju da se dodatno ojača saradnja između Italije i Srbije u svim oblastima od zajedničkog interesa.