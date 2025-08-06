REGIJA
1 minuta čitanja
Meloni potvrdila punu podršku evropskim integracijama Srbije
"Sastanak koji sam jučer imala u Beogradu s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem bio je prilika da obnovimo punu podršku Italije procesu evropske integracije i s tim povezanim reformama", napisala je Meloni na platformi X.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednicu Vlade Italije Đorđu Meloni, koja boravi u radnoj poseti Srbiji. / AA
dan prošlost

Italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u srijedu da je tokom jučerašnjeg sastanka u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrdila punu podršku Italije evropskom putu Srbije i pratećem procesu reformi.

„Sastanak koji sam jučer imala u Beogradu s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem bio je prilika da obnovimo punu podršku Italije procesu evropske integracije i s tim povezanim reformama“, napisala je Meloni na platformi X.

Dodala je da su razgovarali o „izvrsnom nivou bilateralnih odnosa“ i cilju da se dodatno ojača saradnja između Italije i Srbije u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Meloni je navela da su prodiskutovali i glavne međunarodne i regionalne teme, te ponovili opredijeljenost stabilnosti i sigurnosti zapadnog Balkana.


