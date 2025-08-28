“Turska odbrambena industrija, koja je izvor ponosa, doslovno piše historiju”, rekao je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na velikom turskom tehnološkom događaju TEKNOFEST-a, pomorskom izdanju, pod nazivom "Plava domovina".

Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, otvorio je u četvrtak u Istanbulu posebno tematsko izdanje, ističući pomorsku snagu i inovacije Turkiye.

Četverodnevni događaj, pod nazivom "Plava domovina", održava se u Komandi brodogradilišta u Istanbulu.

"Dok prijatelji Turkiye hvale njena dostignuća, protivnici zemlje s nestrpljenjem pokušavaju da je sustignu", rekao je Recep Tayyip Erdogan.

Naveo je da "baš kao što je borba zemlje za nezavisnost dala nadu potlačenima prije 100 godina, današnje inicijative odbrambene industrije daju hrabrost potlačenima."

"Gdje god postoji brat ili sestra koji pate, od Palestine do Sirije, od Jemena do Somalije, od Sudana do Libije, oni su ponosni na dostignuća Turkiye", poručio je Erdogan.

“Za vrlo kratko vrijeme, Turkiye je dostigla nivo koji izaziva zavist cijelog svijeta”, podvukao je.

Erdogan je rekao da Turkiye jača svoju odbrambenu industriju, a istovremeno radi na povećanju interesa mlađe generacije za tehnologiju, digitalizaciju i inovacije.