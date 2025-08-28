“Turska odbrambena industrija, koja je izvor ponosa, doslovno piše historiju”, rekao je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na velikom turskom tehnološkom događaju TEKNOFEST-a, pomorskom izdanju, pod nazivom "Plava domovina".
Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST, otvorio je u četvrtak u Istanbulu posebno tematsko izdanje, ističući pomorsku snagu i inovacije Turkiye.
Četverodnevni događaj, pod nazivom "Plava domovina", održava se u Komandi brodogradilišta u Istanbulu.
"Dok prijatelji Turkiye hvale njena dostignuća, protivnici zemlje s nestrpljenjem pokušavaju da je sustignu", rekao je Recep Tayyip Erdogan.
Naveo je da "baš kao što je borba zemlje za nezavisnost dala nadu potlačenima prije 100 godina, današnje inicijative odbrambene industrije daju hrabrost potlačenima."
"Gdje god postoji brat ili sestra koji pate, od Palestine do Sirije, od Jemena do Somalije, od Sudana do Libije, oni su ponosni na dostignuća Turkiye", poručio je Erdogan.
“Za vrlo kratko vrijeme, Turkiye je dostigla nivo koji izaziva zavist cijelog svijeta”, podvukao je.
Erdogan je rekao da Turkiye jača svoju odbrambenu industriju, a istovremeno radi na povećanju interesa mlađe generacije za tehnologiju, digitalizaciju i inovacije.
“Posjetioci će moći vidjeti koliko je turska pomorska tehnologija napredovala”, dodao je.
Anadolu agencija je globalni komunikacijski partner događaja, koji će za širu javnost biti otvoren 30. i 31. augusta.
Takmičenja u sklopu događaja uključuju bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.
Turska mornarica također izlaže neke od svojih najnaprednijih plovila, kao što su amfibijski jurišni brod TCG Anadolu, fregata TCG Istanbul, protivpodmornička korveta TCG Burgazada, fregata TCG Orucreis, minopolagač TCG Nusret, zajedno s podmornicama TCG Sakarya i TCG Hizirreis.
Osim vojne tehnologije, TEKNOFEST "Plava domovina" nudi i izložbe o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivna iskustva virtualne stvarnosti i niz konferencija.
Nakon ovog tematskog događaja, glavno ovogodišnje izdanje TEKNOFEST-a održat će se od 17. do 21. septembra na aerodromu "Ataturk" u Istanbulu.