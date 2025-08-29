Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naglasio je trajno prijateljstvo između Turkiye i Japana, nazivajući ga "mostom srca" jačim od službenih dokumenata, a koji se hrani historijom i savješću čovječanstva.

U autorskom članku objavljenom u petak na japanskom i engleskom jeziku u Nikkei Shimbun, jednom od glavnih japanskih novina, Erdogan je razmatrao historijske korijene bilateralnih odnosa, spominjući tragediju fregate Ertugrul iz 1890. godine kod obale Kushimota kao simbol saosjećanja i međusobne podrške.

"Taj tragični dan ostavio je dubok trag u našem sjećanju i postavio odnose između naših zemalja na humanitarne temelje," rekao je Erdogan, prisjećajući se pomoći Japana nakon nesreće.

Istakao je da se tokom godina prijateljstvo proširilo na brojne oblasti, uključujući infrastrukturu, tehnologiju, obrazovanje i kulturu. Projekti poput Marmaraya, Osmangazijskog mosta, mosta Fatih Sultan Mehmet i Zlatnog roga predstavljaju saradnju između turske odlučnosti i japanskog inženjeringa.

"Ovi radovi nisu samo od čelika i betona," rekao je Erdogan. "Svaki od njih je simbol predviđanja, savezništva i iskrene veze između naših nacija."

Humanitarna diplomatija Erdogana

Humanitarna diplomatija je centralna u Erdoganovoj viziji. Naglasio je duboke kulturne sličnosti i međusobno poštovanje između naroda Turkiye i Japana, opisujući ih kao društva koja "ne ostaju nijema pred patnjom, pružaju ruku pomoći onima u nevolji i daju prioritet ljudskom dostojanstvu."

Erdogan je istakao da civilne organizacije i razvojne agencije u obje zemlje već dugo rade rame uz rame, navodeći projekte koje provode TIKA i JICA kao primjere.