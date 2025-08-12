SVIJET
Sjeverna Koreja pokrenula artiljerijske vježbe prije vježbi SAD-a i Južne Koreje
Borbena obuka usmjerena na procjenu sposobnosti taktičkih artiljerijskih jedinica, izvještavaju državni mediji.
Sjeverna Koreja je provela velike artiljerijske vježbe gađanja kako bi ojačala borbenu gotovost i predratno stanje. / AP
Sjeverna Koreja je provela velike artiljerijske vježbe gađanja kako bi ojačala borbenu gotovost i predratno stanje, izvijestili su državni mediji u utorak.

Vježbe, održane u ponedjeljak u okviru plana borbene obuke Generalštaba, imale su za cilj procjenu sposobnosti taktičkih artiljerijskih jedinica i razmjenu najboljih praksi u cijeloj vojsci, izvijestila je Korejska centralna novinska agencija.

Vježbe su održane samo sedmicu dana prije zajedničke godišnje ljetne vježbe SAD-a i Južne Koreje pod nazivom Ulchi Freedom Shield (UFS) zakazane od 18. do 28. augusta.

Tokom artiljerijskih vježbi gađanja, minobacačke jedinice različitih kalibara bile su angažovane u simuliranim udarima na određene neprijateljske ciljeve, navodno postižući 100% tačnost.

Maršal Pak Jong Chon, potpredsjednik Centralne vojne komisije, i vicemaršal Ri Yong-gil, načelnik Generalštaba, nadgledali su događaj.

Sjeverna Koreja je u ponedjeljak osudila veliku zajedničku vojnu vježbu između SAD-a i Južne Koreje, upozorivši da će iskoristiti svoje pravo na "samoodbranu" u slučaju provokacije.

Oko 20 od prvobitno 40 planiranih vježbi u ovogodišnjoj vježbi UFS odgođeno je za sljedeći mjesec zbog toplotnog vala i štete od poplava, kao i zbog očiglednog nastojanja Seula da poboljša odnose sa Sjevernom Korejom.

IZVOR:AP
