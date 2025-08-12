U utorak je u Ammanu počeo trilateralni sastanak između jordanskog ministra vanjskih poslova Aymana Safadija, njegovog sirijskog kolege Asaada al-Shaibanija i američkog izaslanika u Damasku Thomasa Barracka, izvijestili su jordanski mediji.
Razgovori slijede odvojene bilateralne sastanke održane ranije tog dana između Safadija i Shaibanija i Barracka, prije zajedničkog sastanka.
Novinska agencija Petra saopštila je da se trilateralni razgovori fokusiraju na situaciju u Siriji, napore za podršku obnovi na temeljima koji garantuju sigurnost, stabilnost i suverenitet zemlje te načine za konsolidaciju primirja u južnoj provinciji Suwayda.
Ovo je drugi takav sastanak za manje od mjesec dana, nakon prvog sastanka koji je Jordan organizovao 19. jula.