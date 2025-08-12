Moskva i Washington su u utorak razmatrali "određene aspekte" priprema za predstojeći sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci kasnije ove sedmice.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su telefonom o predstojećem sastanku dvojice predsjednika, prema saopštenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

"Obje strane su potvrdile odlučnost da uspješno održe događaj", dodaje se u saopštenju.