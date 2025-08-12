SVIJET
Rusija i SAD razgovaraju o "određenim aspektima" priprema za sastanak Putina i Trumpa
Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su telefonom o sastanku koji će se održati u petak, saopštilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova.
"Obje strane su potvrdile odlučnost da uspješno održe događaj", dodaje se u saopštenju. / AP
Moskva i Washington su u utorak razmatrali "određene aspekte" priprema za predstojeći sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci kasnije ove sedmice.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su telefonom o predstojećem sastanku dvojice predsjednika, prema saopštenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

"Obje strane su potvrdile odlučnost da uspješno održe događaj", dodaje se u saopštenju.

Telefonski poziv dolazi tri dana prije sastanka dvojice predsjednika na Aljasci u petak, na kojem će se razgovarati o načinima okončanja tekućeg rata između Rusije i Ukrajine, koji traje skoro tri i po godine.

Predstojeći razgovori bit će prvi susret licem u lice između aktuelnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi, u Švicarskoj.

