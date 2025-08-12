Bijela kuća je u utorak ublažila očekivanja u vezi sa samitom između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, opisujući predstojeći sastanak kao "vježbu slušanja" za američkog lidera.
Glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da će se samit održati u Anchorageu, najvećem gradu na Aljasci, u petak, kada će predsjednik postaviti "cilj" da bude u mogućnosti da "ode s boljim razumijevanjem kako možemo okončati ovaj rat".
"Samo jedna strana koja je uključena u ovaj rat bit će prisutna, pa je ovo na predsjedniku da ode i stekne čvršće i bolje razumijevanje kako se nadamo da možemo okončati ovaj rat", rekla je novinarima u Bijeloj kući.
Leavitt je aludirala na činjenicu da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće biti prisutan tokom sastanka. Naglasila je da se sastanak održava na Putinov zahtjev.
Predstojeći razgovori bit će prvi susret licem u lice između aktuelnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi, u Švicarskoj. To će također označiti prvi put da je ruski predsjednik kročio na tlo Aljaske otkako je Rusko Carstvo prodalo tu teritoriju SAD-u 1867. godine.