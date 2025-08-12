Bijela kuća je u utorak ublažila očekivanja u vezi sa samitom između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, opisujući predstojeći sastanak kao "vježbu slušanja" za američkog lidera.

Glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da će se samit održati u Anchorageu, najvećem gradu na Aljasci, u petak, kada će predsjednik postaviti "cilj" da bude u mogućnosti da "ode s boljim razumijevanjem kako možemo okončati ovaj rat".

"Samo jedna strana koja je uključena u ovaj rat bit će prisutna, pa je ovo na predsjedniku da ode i stekne čvršće i bolje razumijevanje kako se nadamo da možemo okončati ovaj rat", rekla je novinarima u Bijeloj kući.