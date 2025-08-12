SVIJET
1 minuta čitanja
Bijela kuća: Samit na Aljasci će biti "vježba slušanja" za Trumpa
Glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da će se samit održati u Anchorageu, najvećem gradu na Aljasci, u petak.
Bijela kuća: Samit na Aljasci će biti "vježba slušanja" za Trumpa
Glasnogovornica Bijele kuće Leavitt održala je konferenciju za novinare na kojoj je govorila o predstojećem samitu predsjednika SAD-a i Rusije. / AA
17 sati prošlost

Bijela kuća je u utorak ublažila očekivanja u vezi sa samitom između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, opisujući predstojeći sastanak kao "vježbu slušanja" za američkog lidera.

Glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da će se samit održati u Anchorageu, najvećem gradu na Aljasci, u petak, kada će predsjednik postaviti "cilj" da bude u mogućnosti da "ode s boljim razumijevanjem kako možemo okončati ovaj rat".

"Samo jedna strana koja je uključena u ovaj rat bit će prisutna, pa je ovo na predsjedniku da ode i stekne čvršće i bolje razumijevanje kako se nadamo da možemo okončati ovaj rat", rekla je novinarima u Bijeloj kući.

Preporučeno

Leavitt je aludirala na činjenicu da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće biti prisutan tokom sastanka. Naglasila je da se sastanak održava na Putinov zahtjev.

Predstojeći razgovori bit će prvi susret licem u lice između aktuelnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi, u Švicarskoj. To će također označiti prvi put da je ruski predsjednik kročio na tlo Aljaske otkako je Rusko Carstvo prodalo tu teritoriju SAD-u 1867. godine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us