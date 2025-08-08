Sigurnosni kabinet Izraela odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, saopćeno je u petak na platformi X iz Ureda premijera.

"IDF (Izraelske odbrambene snage) će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad Gazom, uz istovremenu distribuciju humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan zona sukoba", navodi se u saopćenju.

Pored toga, Sigurnosni kabinet odobrio je pet ključnih principa za okončanje rata: razbijanje palestinske grupe Hamas, povratak svih talaca, živih i mrtvih, demilitarizaciju Pojasa Gaze, osiguravanje izraelske sigurnosne kontrole nad područjem i uspostavu civilne vlasti koju ne bi predvodili Hamas ili Palestinska uprava.

"Odlučujuća većina ministara Sigurnosnog kabineta vjerovala je da alternativni plan, koji je bio podnesen Kabinetu, ne bi doveo ni do poraza Hamasa ni do povratka talaca", dodaje se.

"Sigurnosni kabinet odobrio je premijerov prijedlog za poraz Hamasa. IDF će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad Gazom, uz pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan zona sukoba", ranije je rekao novinar "Axiosa" Barak Ravid, pozivajući se na Ured premijera.