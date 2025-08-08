RAT PROTIV GAZE
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom
IDF će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad Gazom, uz istovremenu distribuciju humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan zona sukoba.
Nakon odluke Kabineta, visoki izraelski zvaničnik rekao je za "The Jerusalem Post" da će vojska u početku "gađati teroristička uporišta u gradu". / AP
Sigurnosni kabinet Izraela odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, saopćeno je u petak na platformi X iz Ureda premijera.

"IDF (Izraelske odbrambene snage) će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad Gazom, uz istovremenu distribuciju humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan zona sukoba", navodi se u saopćenju.

Pored toga, Sigurnosni kabinet odobrio je pet ključnih principa za okončanje rata: razbijanje palestinske grupe Hamas, povratak svih talaca, živih i mrtvih, demilitarizaciju Pojasa Gaze, osiguravanje izraelske sigurnosne kontrole nad područjem i uspostavu civilne vlasti koju ne bi predvodili Hamas ili Palestinska uprava.

"Odlučujuća većina ministara Sigurnosnog kabineta vjerovala je da alternativni plan, koji je bio podnesen Kabinetu, ne bi doveo ni do poraza Hamasa ni do povratka talaca", dodaje se.

"Sigurnosni kabinet odobrio je premijerov prijedlog za poraz Hamasa. IDF će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad Gazom, uz pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan zona sukoba", ranije je rekao novinar "Axiosa" Barak Ravid, pozivajući se na Ured premijera.

Prema pisanju "Yneta", u saopćenju se izbjeglo korištenje riječi "okupacija", a umjesto toga je upotrijebljen izraz "preuzimanje" kako bi se izbjegle moguće pravne posljedice u vezi s civilnim stanovništvom.

"KAN News" javlja da je sastanak trajao oko 10 sati.

Nakon odluke Kabineta, visoki izraelski zvaničnik rekao je za "The Jerusalem Post" da će vojska u početku "gađati teroristička uporišta u gradu", a operacije će se kasnije proširiti i na centralne izbjegličke kampove.

Očekuje se da će cijela operacija trajati najmanje šest mjeseci.

