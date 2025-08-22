Nekoliko zaposlenika Reutersa, jednog od najutjecajnijih svjetskih novinskih servisa, optužilo je uredništvo i menadžment za pristrasnost u korist Izraela u izvještavanju o ratu u Gazi.

Kako navode u razgovoru za Declassified UK, govorili su anonimno zbog straha od disciplinskih mjera, ali ističu da je tokom ključnih mjeseci rata urednička politika bila oblikovana tako da se izraelskoj perspektivi daje nesrazmjerno veći prostor.

Interna analiza obuhvatila je 499 tekstova objavljenih između 7. oktobra i 14. novembra 2023. godine, a rezultati pokazuju da su izvještaji znatno više resursa usmjeravali na izraelske žrtve i političke reakcije, dok su stradanja i iskustva Palestinaca bila marginalizirana.

Takav pristup, prema zaposlenicima, narušava osnovni princip ravnoteže i objektivnosti na kojem Reuters gradi svoj međunarodni ugled.

Do maja ove godine uredništvo je izmijenilo smjernice, pa je novinarima uz navođenje izvora dopušteno korištenje termina „genocid“. Međutim, interna revizija je pokazala da se taj termin pojavio u tek 14 od 300 izvještaja između juna i početka augusta, te je gotovo uvijek bio praćen službenim izraelskim negiranjem.