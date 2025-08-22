RAT PROTIV GAZE
Reuters pod kritikama: Novinari optužuju upravu novinske agencije za pristrasnost u korist Izraela
Takav pristup, prema zaposlenicima, narušava osnovni princip ravnoteže i objektivnosti na kojem Reuters gradi svoj međunarodni ugled. / Reuters
Nekoliko zaposlenika Reutersa, jednog od najutjecajnijih svjetskih novinskih servisa, optužilo je uredništvo i menadžment za pristrasnost u korist Izraela u izvještavanju o ratu u Gazi.

Kako navode u razgovoru za Declassified UK, govorili su anonimno zbog straha od disciplinskih mjera, ali ističu da je tokom ključnih mjeseci rata urednička politika bila oblikovana tako da se izraelskoj perspektivi daje nesrazmjerno veći prostor.

Interna analiza obuhvatila je 499 tekstova objavljenih između 7. oktobra i 14. novembra 2023. godine, a rezultati pokazuju da su izvještaji znatno više resursa usmjeravali na izraelske žrtve i političke reakcije, dok su stradanja i iskustva Palestinaca bila marginalizirana.

Takav pristup, prema zaposlenicima, narušava osnovni princip ravnoteže i objektivnosti na kojem Reuters gradi svoj međunarodni ugled.

Do maja ove godine uredništvo je izmijenilo smjernice, pa je novinarima uz navođenje izvora dopušteno korištenje termina „genocid“. Međutim, interna revizija je pokazala da se taj termin pojavio u tek 14 od 300 izvještaja između juna i početka augusta, te je gotovo uvijek bio praćen službenim izraelskim negiranjem.

Novinari tvrde da to stvara sliku dvostrukih standarda i dodatno relativizira ozbiljne optužbe koje su uputile međunarodne organizacije i pravni eksperti.

Zaposleni zato otvoreno dovode u pitanje objektivnost Reutersovog izvještavanja o ratu u Gazi, naglašavajući da se time potkopava povjerenje u nezavisno novinarstvo.

S druge strane, uprava se brani pozivanjem na svoja načela povjerenja, kojima Reuters nastoji osigurati nepristrasnost i vjerodostojnost, te navodi da je sprovela interno propitivanje i prikupila povratne informacije iz više izvora.

Kontroverze unutar jedne od najvažnijih svjetskih novinskih agencija ponovo otvaraju pitanje medijske objektivnosti u izvještavanju o Bliskom istoku, gdje terminologija, urednički odabiri i raspodjela prostora imaju snažan uticaj na oblikovanje javnog mnijenja širom svijeta.

