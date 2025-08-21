Izraelski ministar odbrane Israel Katz zaprijetio je u četvrtak da će pretvoriti grad Gazu u ruševine na isti način kao što je to bio slučaj sa sjevernim gradom Beit Hanounom, dok vojska širi svoju ofanzivu kako bi okupirala tu teritoriju.

“Grad Gaza će izgledati kao Beit Hanoun“, citirao je Kanal 12 Katza tokom sastanka s rabinima iz krajnje desničarske Stranke religijskog cionizma.

Katz je sredinom jula podijelio snimak iz zraka koji prikazuje Beit Hanoun sravnjen sa zemljom izraelskim bombardiranjem.

U junu 2024. godine, lokalne palestinske vlasti proglasile su Beit Hanoun “zonom katastrofe“ usred masovnog razaranja uzrokovanog smrtonosnim izraelskim napadom u tom području.

I grad Rafah na jugu Pojasa Gaze je prethodno potpuno devastiran od strane izraelske vojske.

Stranka religijskog cionizma, koju predvodi ministar finansija Bezalel Smotrich, dugo se zalaže za uništenje Pojasa Gaze, raseljavanje Palestinaca i uspostavljanje ilegalnih naselja na toj teritoriji.