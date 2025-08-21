RAT PROTIV GAZE
Izraelski ministar odbrane prijeti da će Gaza doživjeti sudbinu Beit Hanouna
Grad Gaza će izgledati kao Beit Hanoun, kazao je Israel Katz tokom sastanka s rabinima.
I grad Rafah na jugu Pojasa Gaze je prethodno potpuno devastiran od strane izraelske vojske. / Reuters
21 August 2025

Izraelski ministar odbrane Israel Katz zaprijetio je u četvrtak da će pretvoriti grad Gazu u ruševine na isti način kao što je to bio slučaj sa sjevernim gradom Beit Hanounom, dok vojska širi svoju ofanzivu kako bi okupirala tu teritoriju.

“Grad Gaza će izgledati kao Beit Hanoun“, citirao je Kanal 12 Katza tokom sastanka s rabinima iz krajnje desničarske Stranke religijskog cionizma.

Katz je sredinom jula podijelio snimak iz zraka koji prikazuje Beit Hanoun sravnjen sa zemljom izraelskim bombardiranjem.

U junu 2024. godine, lokalne palestinske vlasti proglasile su Beit Hanoun “zonom katastrofe“ usred masovnog razaranja uzrokovanog smrtonosnim izraelskim napadom u tom području.

I grad Rafah na jugu Pojasa Gaze je prethodno potpuno devastiran od strane izraelske vojske.

Stranka religijskog cionizma, koju predvodi ministar finansija Bezalel Smotrich, dugo se zalaže za uništenje Pojasa Gaze, raseljavanje Palestinaca i uspostavljanje ilegalnih naselja na toj teritoriji.

Prijetnja ministra odbrane uslijedila je dan nakon što je odobrio plan za okupaciju grada Gaze. Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu podržati plan uprkos tekućim naporima za posredovanje i prijedlogu o prekidu vatre koji je prihvatio Hamas.

Plan predviđa prisiljavanje gotovo milion Palestinaca na jug, opkoljavanje grada i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti.

Izraelska vojska je je prije deset dana već pokrenula napad na naselje Zeitoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze. Svjedoci su rekli da je operacija uključivala dizanje kuća u zrak robotima napunjenim eksplozivom, artiljerijsku vatru, neselektivno pucanje i masovno raseljavanje.

Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 62.200 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

