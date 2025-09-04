Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, na sastanku s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmjena dvije zemlje nikada nije bila veća.

Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsjednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško u ekonomskom i medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom.

"I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi", rekao je navodeći da zahvaljujući njihovim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, "naša trgovinska razmjena i naša razmjena usluga nikada nije bila veća u našoj historiji".