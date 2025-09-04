REGIJA
1 minuta čitanja
Vučić s Xijem: Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja
Predsjednik Srbije je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsjednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško u ekonomskom i medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom.
Vučić s Xijem: Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja
Zahvalio je, između ostalog, za ulaganje u željezaru u Smederevu kompanije HBIS i mnoge druge investicije. / AA
4 Septembar 2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, na sastanku s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmjena dvije zemlje nikada nije bila veća.

Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsjednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško u ekonomskom i medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom.

"I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi", rekao je navodeći da zahvaljujući njihovim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, "naša trgovinska razmjena i naša razmjena usluga nikada nije bila veća u našoj historiji".

Preporučeno

Rekao je da je Srbija, zajedno s kineskim partnerima, završila dionicu međunarodne pruge Beograd - Budimpešta na teritoriji Srbije i da će za 15 dana biti otvorena za saobraćaj.

Zahvalio je, između ostalog, za ulaganje u željezaru u Smederevu kompanije HBIS i mnoge druge investicije.

Vučić je rekao da je parada povodom 80 godina oslobođenja od fašizma bila impresivna i da je ostavila ogroman utisak u cijelom svijetu i u Srbiji.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us