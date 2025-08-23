Premijer Izraela Benjamin Netanyahu odlučan je da nastavi s ponovnom okupacijom Gaze, pri čemu sigurnosni izvori upozoravaju da bi izostanak takve ofanzive mogao ubrzati kolaps njegove vlade, izvijestili su u subotu izraelski mediji.
Dnevni list "Maariv" citirao je neimenovani vojni izvor koji je rekao da Netanyahu insistira na nastavku ofanzive "Gideonove kočije 2".
Izvor je dodao: "Shvata da bez te operacije neće moći održati koheziju vlade i ona će se raspasti."
Desničarski ministri, uključujući ministra nacionalne sigurnosti Itamara Bena Gvira i ministra finansija Bezalela Smotricha, prijetili su da će se povući iz Netanyahujeve koalicije ako pristane na bilo kakav sporazum o obustavi trenutne izraelske vojne ofanzive u Gazi, koja traje skoro 23 mjeseca.
O mogućem sporazumu za oslobađanje talaca, vojni izvor je rekao da Izrael "pregovara po planu (specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok) Stevea Witkoffa od prije dvije sedmice za oslobađanje nekih talaca bez završetka rata".
Izvor je napomenuo da sada, nakon što je Hamas prihvatio sve izraelske zahtjeve, uključujući povrat deset talaca živih, "Tel Aviv drugačije govori o sveobuhvatnom sporazumu."
"Izraelska vojska se ozbiljno priprema za novu fazu borbi", dodao je izvor, navodeći da će rezervne snage postupno biti pozvane počevši od 2. septembra, nakon ljetne pauze, kako bi se pokazalo da vojska namjerava dovršiti operaciju.
Maariv je izvijestio da vojska očekuje višemjesečne borbe u Gazi i da će postupno produžavati službu rezervista. Planovi uključuju premještanje stanovnika Gaze prema jugu u okviru strategije ponovne okupacije.
Direktori bolnica u Gazi dobili su upute da pripreme planove evakuacije i premještanje pacijenata u Evropsku bolnicu u Khan Yunisu, južna Gaza, prije početka operacije.
Izraelski ministar odbrane Israel Katz u petak je upozorio da će se vrata pakla uskoro otvoriti nad Hamasom u Gazi ukoliko grupa ne ispuni izraelske uvjete, uključujući oslobađanje svih talaca i razoružanje.
Prijetio je da će Gaza "postati Rafah i Beit Hanoun", gradovi uništeni u prethodnim izraelskim operacijama, prenosi dnevni list "Haaretz".
Izraelska vojska je u srijedu objavila da očekuje da će borbe trajati do 2026. godine, uz pozivanje oko 130.000 rezervista i produženje službe trenutno aktivnih rezervista za mjesec dana.
Otprilike 60.000 poziva za mobilizaciju već je izdano, dok će 20.000 rezervista koji su već raspoređeni dobiti obavijesti o produženju službe. Dodatna mobilizacija rezervista očekuje se u novembru i početkom 2026, navodi "Haaretz".
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio skoro 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje za Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s postupkom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na toj enklavi.