Premijer Izraela Benjamin Netanyahu odlučan je da nastavi s ponovnom okupacijom Gaze, pri čemu sigurnosni izvori upozoravaju da bi izostanak takve ofanzive mogao ubrzati kolaps njegove vlade, izvijestili su u subotu izraelski mediji.

Dnevni list "Maariv" citirao je neimenovani vojni izvor koji je rekao da Netanyahu insistira na nastavku ofanzive "Gideonove kočije 2".

Izvor je dodao: "Shvata da bez te operacije neće moći održati koheziju vlade i ona će se raspasti."

Desničarski ministri, uključujući ministra nacionalne sigurnosti Itamara Bena Gvira i ministra finansija Bezalela Smotricha, prijetili su da će se povući iz Netanyahujeve koalicije ako pristane na bilo kakav sporazum o obustavi trenutne izraelske vojne ofanzive u Gazi, koja traje skoro 23 mjeseca.

O mogućem sporazumu za oslobađanje talaca, vojni izvor je rekao da Izrael "pregovara po planu (specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok) Stevea Witkoffa od prije dvije sedmice za oslobađanje nekih talaca bez završetka rata".

Izvor je napomenuo da sada, nakon što je Hamas prihvatio sve izraelske zahtjeve, uključujući povrat deset talaca živih, "Tel Aviv drugačije govori o sveobuhvatnom sporazumu."

"Izraelska vojska se ozbiljno priprema za novu fazu borbi", dodao je izvor, navodeći da će rezervne snage postupno biti pozvane počevši od 2. septembra, nakon ljetne pauze, kako bi se pokazalo da vojska namjerava dovršiti operaciju.

Maariv je izvijestio da vojska očekuje višemjesečne borbe u Gazi i da će postupno produžavati službu rezervista. Planovi uključuju premještanje stanovnika Gaze prema jugu u okviru strategije ponovne okupacije.