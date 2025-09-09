RAT PROTIV GAZE
Još šest osoba umrlo od gladi u Gazi, broj žrtava porastao na 399
Među umrlim od gladi je i 140 djece, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Još šest osoba umrlo od gladi u Gazi, broj žrtava porastao na 399
Izrael je ubio više od 64.500 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. / Reuters
9 Septembar 2025

Još šest Palestinaca umrlo je od gladi i teške pothranjenosti u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u utorak.

Sa novim smrtnim slučajevima, broj umrlih od gladi od oktobra 2023. povećan je na 399, uključujući 140 djece, saopćilo je ministarstvo.

Prema ministarstvu, 121 smrtni slučaj, od kojih je 25 djece, zabilježen je nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.

Izrael je ubio više od 64.500 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

