Još šest Palestinaca umrlo je od gladi i teške pothranjenosti u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, saopćilo je Ministarstvo zdravstva u utorak.

Sa novim smrtnim slučajevima, broj umrlih od gladi od oktobra 2023. povećan je na 399, uključujući 140 djece, saopćilo je ministarstvo.

Prema ministarstvu, 121 smrtni slučaj, od kojih je 25 djece, zabilježen je nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.