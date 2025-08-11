POLITIKA
Turski predsjednik i armenski premijer razgovarali o mirovnom procesu između Jerevana i Bakua
Erdogan je čestitao Pashinyanu na sporazumu postignutom s Azerbejdžanom.
Erdogan je čestitao Pashinyanu na sporazumu postignutom s Azerbejdžanom. / AA
11 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je, na zahtjev armenske strane, obavio telefonski razgovor s premijerom Armenije Nikolom Pashinyanom.

Prema objavi Direkcije za komunikacije Turkiye na društvenim mrežama, dvojica lidera razgovarala su o mirovnim pregovorima između Armenije i Azerbejdžana.

Erdogan je čestitao Pashinyanu na sporazumu postignutom s Azerbejdžanom, rekavši da to pokazuje kako je želja za mirom važna za stabilnost u regiji, te naglasio da bi ovaj korak trebao biti pretočen u konkretne akcije.

Predsjednik Turkiye je također naveo da će se tehnički razgovori nastaviti kako bi se unaprijedio proces normalizacije odnosa između Turkiye i Armenije, te da će se napori u tom pravcu nastaviti.

Istraži
