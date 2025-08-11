Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je u ponedjeljak nakon sastanka s ambasodorima zemalja Kvinte u Sarajevu da „ne shvataju neozbiljno ni jednu prijetnju po stabilnost BiH, ali nisu upali u zamku histeričnog djelovanja“.

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održan je sastanak predstavnika stranaka Trojke (SDP, NiP i NS) sa ambasadorima zemalja Kvinte, koje čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Njemačka i Francuska.

Sastanak je sazvan zbog poruka Rusije nakon pravosnažne presude predsjedniku bh. entiteta Miloradu Dodiku kojom mu je ukinut mandat entitetskog predsjednika.

"Ne upadamo u konfliktne situacije nego jačamo državne institucije koje mogu odgovoriti. Reakcije institucija je bila bolja nego ranije, ne kažem da je idealna ali je bila bolja", kazao je Konaković, dodavši da je Dodik zajedno sa SNSD-om u ćošku i da se zbog toga smatra da bi mogli krenuti i u opasno daljnje djelovanje.

"Zato je bilo važno da sa partnerima razmijenimo informacije posebno nakon otvorenih prijetnji iz Rusije pa čak i nestankom BiH", rekao je on i dodao:

"Nastavljamo našu političku borbu za jačanje institucija BiH. Poslao sam danas i zvanično pismo svojim kolegama u Britaniji i SAD-u i detaljno im objasnio da nisu bezazlene te prijetnje Rusije. I u tom pismu smo objasnili da i Srbija i Mađarska prečesto napadaju na institucije BiH negirajući njihove odluke".

On je kazao da su sa ambasadorima razmijenili informacije, dodajući da situaciju pomno prate, te da su spremni za sve scenarije.

"A nadamo se onom najboljem", dodao je Konaković.

Šef bh. diplomatije je podsjetio da u vezi s posljednjim prijetnjama nije razgovarao s ruskim ambasadorom.

"Nisam s njim komunicirao od početka ruske agresije na Ukrajinu, nisam ga zvao na naše evente", izjavio je Konaković.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić (Naša stranka) je kazala da su razgovarali kako o političkoj situaciji tako i o sigurnosnim, unutrašnjim i vanjskim izazovima BiH i regiona.