Čuvena lisabonska uspinjača iskočila je iz šina u srijedu, pri čemu je nekoliko ljudi poginulo i povrijeđeno u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija portugalske prijestolnice, saopštili su zvaničnici i mediji.
Lokalni mediji su citirali hitne službe koje su saopštile da je najmanje 15 ljudi poginulo, a 18 drugih je povrijeđeno kada se uspinjača Gloria, jedan od najpoznatijih simbola glavnog grada, prevrnula.
Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je u saopštenju da je nekoliko ljudi poginulo, a više ih je povrijeđeno, bez navođenja daljnjih detalja.
Gradonačelnik Lisabona nazvao je to "neviđenom tragedijom".
Nesreća se dogodila u 17:15 GMT u blizini Avenije slobode.
Televizijski kanal SIC citirao je osobu koja je rekla da je uspinjača udarila u zgradu dok je jurila niz strmu ulicu "punom brzinom".
"Udarila je u zgradu brutalnom silom i srušila se poput kartonske kutije; nije imala kočnice", rekla je žena.
Uspinjače su popularne među turistima i lokalnim stanovništvom za kretanje strmim ulicama Lisabona.