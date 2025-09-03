SVIJET
1 minuta čitanja
Nekoliko mrtvih i povrijeđenih u iskliznuću uspinjače u Lisabonu
Slike s mjesta događaja prikazuju žutu uspinjaču prevrnutu na strmoj ulici, a na mjestu događaja nalaze se brojni vatrogasci i medicinsko osoblje.
Nekoliko mrtvih i povrijeđenih u iskliznuću uspinjače u Lisabonu
Gradonačelnik Lisabona nazvao je to "neviđenom tragedijom". / AP
3 Septembar 2025

Čuvena lisabonska uspinjača iskočila je iz šina u srijedu, pri čemu je nekoliko ljudi poginulo i povrijeđeno u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija portugalske prijestolnice, saopštili su zvaničnici i mediji.

Lokalni mediji su citirali hitne službe koje su saopštile da je najmanje 15 ljudi poginulo, a 18 drugih je povrijeđeno kada se uspinjača Gloria, jedan od najpoznatijih simbola glavnog grada, prevrnula.

Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je u saopštenju da je nekoliko ljudi poginulo, a više ih je povrijeđeno, bez navođenja daljnjih detalja.

Gradonačelnik Lisabona nazvao je to "neviđenom tragedijom".

Preporučeno

Nesreća se dogodila u 17:15 GMT u blizini Avenije slobode.

Televizijski kanal SIC citirao je osobu koja je rekla da je uspinjača udarila u zgradu dok je jurila niz strmu ulicu "punom brzinom".

"Udarila je u zgradu brutalnom silom i srušila se poput kartonske kutije; nije imala kočnice", rekla je žena.

Uspinjače su popularne među turistima i lokalnim stanovništvom za kretanje strmim ulicama Lisabona.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us