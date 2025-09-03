Čuvena lisabonska uspinjača iskočila je iz šina u srijedu, pri čemu je nekoliko ljudi poginulo i povrijeđeno u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija portugalske prijestolnice, saopštili su zvaničnici i mediji.

Lokalni mediji su citirali hitne službe koje su saopštile da je najmanje 15 ljudi poginulo, a 18 drugih je povrijeđeno kada se uspinjača Gloria, jedan od najpoznatijih simbola glavnog grada, prevrnula.

Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa rekao je u saopštenju da je nekoliko ljudi poginulo, a više ih je povrijeđeno, bez navođenja daljnjih detalja.

Gradonačelnik Lisabona nazvao je to "neviđenom tragedijom".