Ovaj događaj dio je misije „Waltz into Space“, (Valcer u svemir) koju su zajedno organizovali Bečka turistička zajednica WienTourismus, Evropska svemirska agencija (ESA) i Bečka filharmonija.

Uz valcer, u svemir su simbolično poslana i imena više od 13.700 ljudi iz cijelog svijeta, koji su učestvovali kao ambasadori projekta „Svemirska nota“. Među njima su i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen te bečki gradonačelnik Michael Ludwig.

Van der Belllen je tom prilikom kazao "da svemir ima svoju himnu, to bi bio valcer "Na lijepom plavom Dunavu".

“Pored nauke, u svemir nosimo i kulturu, muziku i poeziju”, rekao je on.

U bečkom Muzeju primijenjene umjetnosti (MAK) je 31. maja održan koncert pod dirigentskom palicom Petra Popelke. U 21:30 sati po srednjoevropskom vremenu (CEST) uz svjetlosnu koreografiju, izveden je "Na lijepom plavom Dunavu", a u istom trenutku signal s muzikom poslan je u svemir brzinom svjetlosti. Sa krova muzeja zasjao je snop svjetlosti.

U Beču je koncert prenošen uživo i na otvorenom, u popularnom plažnom baru Herrmann, ali i u Španiji, kod ESA antene u Cebrerosu te u Planetariju u Madridu.

Misija „Waltz into Space“ dio je velikih priprema za obilježavanje 200 godina rođenja Johanna Straussa mlađeg. Beč planira oko 65 različitih događaja u 250 dana, pod sloganom „King of Waltz. Queen of Music“.

Od 23. do 27. juna Beč će ugostiti i ESA Living Planet Symposium, najvažniju svjetsku konferenciju o posmatranju Zemlje iz svemira.

Istovremeno će se na bečkom Karlsplatzu održavati i festival “Svemir u gradu” kao prilika da se svemir približi svim generacijama kroz igre, radionice, predavanja i virtuelne letove, javlja Ured Grada Beča u Sarajevu.