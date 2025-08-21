RAT PROTIV GAZE
Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi ubijeno blizu 62.200 Palestinaca
Ministarstvo zdravstva saopštilo je da je više od 157.000 Palestinaca povrijeđeno u izraelskim napadima od oktobra 2023.
“Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih“, dodaje se. / AP
21 August 2025

Ministarstvo zdravstva je u četvrtak saopštilo da je najmanje 62.192 Palestinaca ubijeno u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U saopštenju se navodi da je 70 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, a da je 356 osoba povrijeđeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskim napadima porastao na 157.114.

“Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih“, dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 18 Palestinaca ubijeno, a 117 povrijeđeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.036, a preko 15.064 drugih je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je izvijestilo da su dvije osobe umrle od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata. Ovim se ukupan broj žrtava od gladi povećava na 271, među kojima je 112 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.

Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 10.646 ljudi i ranila 45.073 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

