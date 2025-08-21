Ministarstvo zdravstva je u četvrtak saopštilo da je najmanje 62.192 Palestinaca ubijeno u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U saopštenju se navodi da je 70 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, a da je 356 osoba povrijeđeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskim napadima porastao na 157.114.

“Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih“, dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 18 Palestinaca ubijeno, a 117 povrijeđeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.036, a preko 15.064 drugih je ranjeno od 27. maja.