RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Izraelska vojska ubila još jednog palestinskog novinara u Gazi, broj žrtava porastao na 246
Šest novinara ubijeno u izraelskim napadima u Gazi u ponedjeljak.
Izraelska vojska ubila još jednog palestinskog novinara u Gazi, broj žrtava porastao na 246
Novim smrtnim slučajem broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od oktobra 2023. porastao je na 246. / AP
25 August 2025

Još jedan palestinski novinar ubijen je u ponedjeljak od strane izraelske vojske u Gazi, čime je broj ubijenih od oktobra 2023. porastao na 246, saopštile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Hassan Douhan, novinar palestinskih dnevnih novina Al-Hayat Al-Jadida, izgubio je život u izraelskom napadu u području Al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, saopštila je Vladina kancelarija za medije Gaze.

Kancelarija za medije saopštila je da je novim smrtnim slučajem broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od oktobra 2023. porastao na 246.

Ranije u ponedjeljak, izraelski napad pogodio je Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu, ubivši najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.

Preporučeno

Ured je osudio „izraelsko sistematsko ubistvo palestinskih novinara u Gazi“ i pozvao institucije za ljudska prava i medije da „osude ove sistematske zločine protiv novinara u Gazi“.

Izrael je ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata koji je počinio u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us