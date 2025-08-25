Još jedan palestinski novinar ubijen je u ponedjeljak od strane izraelske vojske u Gazi, čime je broj ubijenih od oktobra 2023. porastao na 246, saopštile su lokalne vlasti u ponedjeljak.
Hassan Douhan, novinar palestinskih dnevnih novina Al-Hayat Al-Jadida, izgubio je život u izraelskom napadu u području Al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, saopštila je Vladina kancelarija za medije Gaze.
Kancelarija za medije saopštila je da je novim smrtnim slučajem broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od oktobra 2023. porastao na 246.
Ranije u ponedjeljak, izraelski napad pogodio je Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu, ubivši najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.
Ured je osudio „izraelsko sistematsko ubistvo palestinskih novinara u Gazi“ i pozvao institucije za ljudska prava i medije da „osude ove sistematske zločine protiv novinara u Gazi“.
Izrael je ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata koji je počinio u enklavi.