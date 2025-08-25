Još jedan palestinski novinar ubijen je u ponedjeljak od strane izraelske vojske u Gazi, čime je broj ubijenih od oktobra 2023. porastao na 246, saopštile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Hassan Douhan, novinar palestinskih dnevnih novina Al-Hayat Al-Jadida, izgubio je život u izraelskom napadu u području Al-Mawasi u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, saopštila je Vladina kancelarija za medije Gaze.

Kancelarija za medije saopštila je da je novim smrtnim slučajem broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od oktobra 2023. porastao na 246.

Ranije u ponedjeljak, izraelski napad pogodio je Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu, ubivši najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.