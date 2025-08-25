Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je izraelske napade na Medicinski kompleks "Nasser" u Pojasu Gaze u ponedjeljak "nepodnošljivim" i pozvao Tel Aviv da poštuje međunarodno pravo.

"Jutros su novi izraelski napadi na bolnicu u Gazi uzrokovali smrt mnogih civila i novinara. Ovo je nepodnošljivo: civili i novinari moraju biti zaštićeni pod svim okolnostima", napisao je Macron na društvenoj platformi kompanije X nakon što je telefonom razgovarao s katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem.

Francuski lider je naglasio da novinari moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoju misiju "slobodno" i "nezavisno" kako bi "pokrivali stvarnost sukoba".

"Humanitarna pomoć mora biti dozvoljena. Pozivamo Izrael da poštuje međunarodno pravo", napomenuo je.

U svjetlu konferencije o rješenju dvije države koja će se održati u New Yorku 22. septembra, Macron je potvrdio da blisko sarađuju s Katarom na trajnom prekidu vatre, oslobađanju svih talaca i dostavi humanitarne pomoći.

"Smanjenje stanovništva zbog gladi je zločin koji mora odmah prestati", rekao je također.

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u izraelskom napadu.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa s dva zračna napada, napominjući da se drugi udar dogodio dok su spasilačke ekipe stizale kako bi evakuirale ranjene i pronašle mrtve.