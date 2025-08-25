RAT PROTIV GAZE
"Novinari, doktori i spasioci moraju biti zaštićeni u svakom trenutku", kaže evropska komesarka za upravljanje krizama.
Evropska komesarka pozvala Izrael da prestane ubijati novinare nakon napada na bolnicu u Gazi
Dvadeset Palestinaca, uključujući pet novinara i vatrogasca, ubijeno je. / AA
25 August 2025

Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama pozvala je Izrael da prestane ubijati novinare nakon zračnih napada na Medicinski kompleks "Nasser" u Gazi u kojima je ubijeno 20 ljudi, uključujući pet novinara i vatrogasca.

"Još jednom pozivam Izrael da prestane s praksom ubijanja onih koji pokušavaju svijetu reći šta se dešava u Gazi. Novinari, doktori i spasioci moraju biti zaštićeni u svakom trenutku", rekla je Hadja Lahbib putem društvene platforme kompanije X.

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa sa dva zračna napada, napominjući da se drugi udar dogodio dok su spasilačke ekipe stizale da evakuišu ranjene i izvuku mrtve.

Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je i njihov fotograf Mohammad Salama ubijen.

Medicinski izvor potvrdio je Anadolu smrt fotoreportera Mariam Abu Dagga. Fotoreporter Moaz Abu Taha također je ubijen u izraelskim napadima usmjerenim na bolnicu.

Medicinski izvori su također rekli Anadolu da je Ahmed Abu Aziz, slobodni novinar tuniskih i marokanskih novinskih stranica, preminuo od povreda koje je zadobio u izraelskim napadima.

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio više od 62.700 Palestinaca. Vojna kampanja je opustošila enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

