Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama pozvala je Izrael da prestane ubijati novinare nakon zračnih napada na Medicinski kompleks "Nasser" u Gazi u kojima je ubijeno 20 ljudi, uključujući pet novinara i vatrogasca.

"Još jednom pozivam Izrael da prestane s praksom ubijanja onih koji pokušavaju svijetu reći šta se dešava u Gazi. Novinari, doktori i spasioci moraju biti zaštićeni u svakom trenutku", rekla je Hadja Lahbib putem društvene platforme kompanije X.

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa sa dva zračna napada, napominjući da se drugi udar dogodio dok su spasilačke ekipe stizale da evakuišu ranjene i izvuku mrtve.

Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je i njihov fotograf Mohammad Salama ubijen.