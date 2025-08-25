RAT PROTIV GAZE
Njemačka šokirana izraelskim zračnim napadom na bolnicu u Gazi, zahtijeva istragu
Berlin kaže da se napad u kojem je ubijeno 5 novinara mora istražiti, ponavlja poziv Izraelu da novinarima odobri pristup Gazi i osigura njihovu sigurnost.
Više Palestinaca uključujuči novinare ubijeno je i ranjeno u ponedjeljak u izralskom napadu na Nasser bolnicu u Pojasu Gaze. / AA
25 August 2025

Njemačka je u ponedjeljak kritizirala Izrael zbog zračnog napada na bolnicu u Gazi u kojem su ubijeni novinari, spasioci i drugi civili.

„Šokirani smo ubistvom nekoliko novinara, spasilaca i drugih civila u izraelskom zračnom napadu na bolnicu Nasser u Gazi“, saopćilo je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, dodajući da se ovaj napad mora istražiti.

Ministarstvo je ponovilo svoj poziv izraelskoj vladi da dozvoli medijima pristup Gazi i osigura zaštitu novinara koji izvještavaju s palestinske teritorije.

„Rad novinara je ključan za prikazivanje razorne stvarnosti rata u Gazi“, izjavilo je ministarstvo, dodajući: „Više puta smo pozivali izraelsku vladu da odobri pristup medijskim radnicima i pruži zaštitu novinarima koji rade u Gazi.“

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa sa dva zračna napada, napominjući da se drugi napad dogodio dok su spasilačke ekipe stizale da evakuišu ranjene i izvuku mrtve.

Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je i njihov fotograf Mohammad Salama ubijen.

Medicinski izvor potvrdio je Anadolu smrt fotoreportera Mariam Abu Dagga.

Fotoreporter Moaz Abu Taha također je ubijen u izraelskom napadu usmjerenom na bolnicu.

Medicinski izvori su također rekli Anadolu da je Ahmed Abu Aziz, slobodni novinar tuniskih i marokanskih novinskih stranica, preminuo od povreda koje je zadobio u izraelskom napadu.

