Njemačka je u ponedjeljak kritizirala Izrael zbog zračnog napada na bolnicu u Gazi u kojem su ubijeni novinari, spasioci i drugi civili.

„Šokirani smo ubistvom nekoliko novinara, spasilaca i drugih civila u izraelskom zračnom napadu na bolnicu Nasser u Gazi“, saopćilo je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, dodajući da se ovaj napad mora istražiti.

Ministarstvo je ponovilo svoj poziv izraelskoj vladi da dozvoli medijima pristup Gazi i osigura zaštitu novinara koji izvještavaju s palestinske teritorije.

„Rad novinara je ključan za prikazivanje razorne stvarnosti rata u Gazi“, izjavilo je ministarstvo, dodajući: „Više puta smo pozivali izraelsku vladu da odobri pristup medijskim radnicima i pruži zaštitu novinarima koji rade u Gazi.“

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.